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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التتويج بالدوري.. سافيو يوجه رسالة للنادي الأهلي

برونو سافيو
برونو سافيو

وجه البرازيلي برونو سافيو، لاعب فريق بوليفار البوليفي، رسالة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب الدوري الممتاز 2022-2023.

وكتب سافيو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: لقد كان موسمًا لا ينسى، شكرا جزيلا للنادي الأهلي على كل شيء".
واختتم:" نختتم العام بلقب آخر، تهانينا للجميع".

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام  سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

رحيل سافيو

يذكر أن النادي الأهلي، أعلن الأسبوع الماضي، عودة البرازيلي برونو سافيو إلى نادي بوليفار البوليفي، بعد موسما واحد من التعاقد معه.

وعاني برونو سافيو من الابتعاد عن التشكيلة الأساسية خلال تواجده في صفوف الأهلي، بقرار فني من المدرب السويسري مارسيل كولر، رغم انطلاقته الجديدة وتسجيله هدفا في مرمى الزمالك بكأس السوبر المصري.
 

سافيو الأهلى الدوري الممتاز برونو سافيو كولر

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