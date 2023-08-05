غضبة الأرض

كنت قد آثرت السلامة، ولما لا فأحياناً كل ما يلزم الأمر أن تدلي برأيك لتجد نفسك في مفارق سكة الندامة، تعللت لنفسي الآثمة لأنها كانت تؤثر أن تسكت عن الحق وتغض طرفاً عن نوازعها اللائمة، الحر شديد ولا داعي للحديث فيما يفيد فلن يغير من الأمر شيئاً ونجد مواطن سعيد، فالخَلق تحت حرارة الشمس بلا خُلق يتسع للتحليل والفهم والتفسير، فلا ضير إذا وقفت تلك المرة مكتوفة الكلمات.

ولكني عاهدت الله أن أعوض ذلك بأن أكون منطلقة الدعوات، لعل تلك الطبيعة الغاضبة تعود لرشدها وتمنح الأنام بعض الهدوء الحراري لتقر العين وتنام، فنقص الهواء والنوم الذي هو للإنسان دواء، جعل أعصاب البرية في حالة شعواء، مما جعل مواقع التواصل الاجتماعي أرض خصبة لشرذمة الدهماء وفوضى الغوغاء، وذوي التعليقات الهوجاء من محبي الفتنة أصحاب البصيرة العمياء.

وبالطبع لا أعني أصحاب التعليقات الضاحكة، أو حتى من تأثر بشدة الحرارة وانقطاع الكهرباء وكتب بعض عبارات يائسة، لكني أتحدث عن تلك الحفنة الممنهجة وفي الأزمات تحركاتها لهدم الاستقرار النفسي للمواطن منظمة، وأملها أن ترقص حافية على حطام الوطن ولا تبالي إن رقصت كسالومي عارية فمن أجل رأس النبي لم تهتم وإن وصموها بالخاطية، كلها ذات الثقافة والمدرسة وهو درب الصعود إلى الهاوية، وتلك النفايات الأخلاقية ليس لها من دون الله كاشفة، وبطش الله لهم يأتي بغتة بضربة قاضية.

وفجأة بين أجنحة الهري والرغي إذا بشعبان عبد الرحيم رحمة الله عليه يقطع الشك باليقين ويذكر الناسين والمتناسين بحال مصر في صيف 2014، أي فور تولي الرئيس السيسي تركة السنوات الضائعة وميراث عام الغم الذي حكم فيه مصر من لا يهمه الأمر، تغنى شعبولا بكلمات من قلب المحنة عندما كان طريح الفراش في بداية رحلة مرضه الذي انتهى برحيله، وإذا في ذلك الوقت بابنه يعلق في الأسانسير لعدة ساعات فتحركت مشاعره كأب وطلب من إسلام خليل شاعره الأوحد أن يصف الأزمة وسيقوم بغنائها، وقد كانت الأغنية التي وإن بدت في ذلك الوقت خفيفة ولطيفة وعادية، إلا أنها اليوم في ذاكرة التاريخ أصبحت دليلا ومستندا على حقبة في عمر الزمان ليست ببعيدة، غنى شعبولا قائلاً: “النور عمال بيقطع والحر شديد شديد 20 ساعة قاطع و4 ساعات يقيد”.

نعم يا مصريين كان ذلك حال الوطن، انقطاع دائم في الكهرباء، في ذلك الوقت كان تعداد السكان 75% من العدد الحالي، كان التعداد السكاني 80 مليون نسمة واليوم قاربنا على 105 ملايين نسمة، مصر اليوم التي توسعت ليصبح لديها حاليا 61 مدينة جديدة، بمساحة إجمالية 2.2 مليون فدان، يقطنها ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة، ومن المستهدف أن تستوعب حين اكتمال نموها حوالي 65 مليون نسمة، بالإضافة للطرق والمحاور الجديدة والتي تقدر بحوالي 7 آلاف كيلومتر أي سبعة أضعاف الطريق من القاهرة لأسوان، أليس كل ذلك بحاجة لطاقة، استثمارات أجنبية مباشرة بزيادة 120%، ناهيك عن أنه تم تسجيل 10 آلاف مصنع جديد في هيئة التنمية الصناعية في السنوات القليلة الأخيرة، بالإضافة للمدن الصناعية الخاصة بمنتجات كان إنتاجها حلما يصطدم بعدم وفرة الطاقة فيتلاشى أدراجه مهزوماً مثل صناعة البتروكيماويات التي كانت محظورة وكيف لها أن ترى النور ولم يكن لدينا من الطاقة حتى ما يكفي لإيقاد النور.

على مدى سنوات عشنا منومين، يومنا يمر ونحن حامدين شاكرين، وكانت الظروف العالمية نفسها مخدرة لا حروب حقيقية إلا حرب الخليج والتي ما لبثت حتى انتهت وانعكست آثارها على أطرافها، ولم يشهد آباؤنا وباءً ولم تتكاتف ضدهم الطبيعة لتضيع سنوات العمر هباء.

حتى أمنا الأرض تكالبت علينا لندفع صاغرين فاتورة أجدادنا غير حقيقيين، فما نحن فيه اليوم هو ضريبة مؤجلة للثورة الصناعية وقرينتها من نهضة النمور الآسيوية، لأن أجدادنا امتهنوا التمور السيناوية وزراعة الأرض الدلتاوية لذا لا ناقة لنا ولا شاه إلا تلك الشراكة المؤذية لكوكب الأرض الغاضب والذي بدأ عصر الغليان فيما يبدو لسنوات طويلة قادمة.

هو الغضب بذات ملامحه كما عرفه البشر مارسه الحجر، حنق غير متوقع وانفجار غير مخطط، وعلى كل دولة آن تدفع مشاريب تلك العاركة وتتمنى من الله أن تكون نوبة عارضة، وأن يكون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد بالغ في توقعاته وتمادى في تشاؤمه والأسوأ لن يأتي، وأمنا الرؤوم ستكتفي بكل ما بدر منها من صهد وحرارة ورطوبة وحرائق وثلوج في بعض المناطق، جنت أمكم يا أبناء، ارتبكت فأربكت حكومات العالم معها، وبين اللاجئ المناخي وآثار الحرائق المدمرة، وتداعيات الفيضانات المهلكة نتشدق بقطع الكهرباء ساعتين.

خرجت الحكومة ببيان وافٍ، ربما به بعض النقاط التي لم تتضمن الجواب الشافي، لكن في النهاية نحن أمام نتيجة لا تقبل الضحد أنه عصر الشفافية والحوكمة الحق، على مرّ سنوات كان حلم المواطن الغلبان أن تعتبره الحكومة كائن ذو حيثية وكان في ذلك الوقت مجرد حلم يتجلى فيه كل صور العبثية، واليوم عندما تكلمت الحكومة لما نعتبرها عدوتنا اللدودة!

بالطبع كان البيان محل اهتمام الجميع منهم من اكتفى بالفهم ومنه من اعتبرها مادة للهري النهم، خاصة الخبراء الاستراتيجيين الاقتصاديين السياسين الصناعيين متخصصي قسم العدادات، فقطعا هم فيها خبراء، والسؤال اللولبي الذي أسأله إياهم وأتمنى حلا لوذعيا: “لو لم نبنِ شبكات الكهرباء كيف كان سيصبح الحال يا لئام؟!”، وعلى كل المحللين ألا يستخدموا شبكات الطرق والمدن الجديدة، ولا يتعاملوا مع منتجات الصوب التي أصبحنا نمتلك أكبرها في الشرق الأوسط، ولا خير أراضي الاستصلاح الزراعي، ولن أتطرق للموانئ ولا شبكات النقل الحديثة والصناعات الخفيفة والثقيلة، فقطعاً لديهم من الفتنة الفطنة أن يشككوا في آثارها الحميدة.

قطع الكهرباء ساعتين أثار امتعاض الكثيرين رغم أنهم كانوا لا يعتدون بالإنجازات المحققة في قطاع الطاقة، واليوم أيقنوا أن الكهرباء كالماء لا غنى عنهما سواء، لذا ماذا عن باقي مأدبة الولولة وكل إنجاز وراءه حملة ممنهجة على شاكلة ماذا ولماذا؟ فهل سندرك قبل فوات الأوان نعمة الطريق والتوسعات العمرانية وباقي إنجازات الدولة المصرية وأنها ليست رفاهية غير ضرورية، أم سندرك ذلك بعد غضبة جديدة لأمنا الأرض أو أبينا القدر!