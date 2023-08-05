عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا تختلف قمة سلام أوكرانيا في السعودية عن كوبنهاجن؟

ولي العهد الأمير
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاءه زيلينسكي به

تهدف مباحثات مدينة جدة السعودية، لتهدئة أعنف صراع في العالم، والذي يحتدم حاليًا في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة  سي إن إن الأمريكية.

 

وبحسب نيك روبرتسون الكاتب في شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن  ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعتقد أنه يمكن أن يساعد في تهدئة الحرب.

 

في الخريف الماضي كان للسعودية، دور في إطلاق سراح جنود غربيين متطوعين، أسرتهم القوات الروسية أثناء القتال في أوكرانيا.. وهي الآن تستضيف قمة لمناقشة السلام في أوكرانيا.

يقول المسؤولون الأوكرانيون إن ما تفعله السعودية، يعد مفيدا بالنسبة لهم، لأنه يظهر أن دول عدة تريد إنهاء الحرب،   متوقعين تمثيل ما يصل إلى 40 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

في الأيام التي سبقت القمة ، أوضح الأوكرانيون نواياهم.. وقالوا ، في إشارة إلى خطة السلام الأوكرانية "هدفنا في المملكة العربية السعودية هو تطوير رؤية موحدة للصيغة والعمل على احتمالات عقد قمة السلام العالمية المستقبلية".

ومع ذلك ، يعلق المسؤولون الأوكرانيون آمالهم عليها ، "لتوحيد العالم حول أوكرانيا"، بينما سيرسل البيت الأبيض  مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.


ويرى مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بأن المباحثات فرصة لإيجاد "حل دبلوماسي محتمل للحرب".

 

استضاف الدنمركيون الجلسة الأولى من هذه السلسلة في يونيو ، وجمعت 15 دولة ، كثير منهم من جنوب الكرة الأرضية ممن يتعاطفون بدرجات متفاوتة مع حجة بوتين بأن الحرب كانت "ضرورية" ، والتي أجبره الناتو على التدخل في أوكرانيا.


لم تسفر تلك القمة عن عناوين رئيسية ، ولا انحراف ملحوظ عن شرط أوكرانيا الأساسي للسلام وهو خروج القوات الروسية من أوكرانيا. 
 

لكن الاختلاف هذه المرة، يتمثل في أن المملكة العربية السعودية ، على عكس الدنمارك ، لم تتخذ جانبًا صريحًا في الحرب. 
 

كما أن المتغير المهم هو في حضور الصين، ففي ربيع هذا العام ، أعلنت المملكة العربية السعودية والصين عن خطة سلام لبناء الثقة مع إيران لإصلاح علاقتهما.

أعادت الدولتان فتح بعثات دبلوماسية في عاصمتيهما ، ومن المرجح توسيع تعاونهما الجديد في التجارة.

 

الاوكرانيون الأمير محمد بن سلمان الأمير محمد الدنمارك القتال في أوكرانيا المباحثات المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

بعد أسبوع على وفاته غرقا.. قرار حزين من شقيق عبدالله حسن يوسف

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

بعد اتهام محمد رمضان بهذه الجريمة.. عقوبات رادعة ضد الترويج للإتجار بالبشر

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

موضوعات متعلقة

روسيا تستعيد سيطرتها على مستوطنة شمال أوكرانيا

صحف السعودية| اجتماع جدة يناقش مبادرات السلام لحل الأزمة الأوكرانية.. ومحللون: سياسة المملكة المتوازنة تمكنها من لعب دور فاعل دوليا

نهاية سلمية لحرب روسيا وأوكرانيا .. ما الذي يحدث في السعودية اليوم؟

صور لاستهداف ناقلة كيماويات روسية في هجوم بطائرة مسيرة

أوكرانيا : جميع موانئ البحر الأسود مناطق تهديد عسكري

إيران خامس أكبر مصدر للسلع والخدمات بين أعضاء (أوبك)

«سي إن إن تورك» تكشف عن خطط أردوغان لزيارة ثانية لدول الخليج العربي|تفاصيل

انفجارات بمحيط سجن أيفين بإيران والسبب يعود للحرارة

ترشيحاتنا

بعد اتهام محمد رمضان بهذه الجريمة.. عقوبات رادعة ضد الترويج للإتجار بالبشر

تحت رعاية السعودية .. إنطلاق المحادثات حول الأزمة الأوكرانية في جدة

بيان رسمي.. ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل فلورنتينو بيريز عن رئاسة النادي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

بايدن يضغط لإنهاء عصر العمل عن بعد.. تفاصيل

أول امرأة عربية تحصل على الدكتوراه.. محطات في حياة سميرة موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها المثير للجدل بحمام السباحة.. إطلالة محتشمة لـ أسما شريف منير

نشرة المرأة و الصحة.. بنتي اترفضت من المدرسة.. أب يثير الجدل بالأسباب... تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أعراض مرض الهربس وكيفية العلاج| معلومات مهمة

فرح الزاهد: محمد عبد الرحمن بيضحكنى.. والبطة الصفرا كوميديا مشوقة.. واستمتع أكثر بالمشاركة فى الأعمال الجادة عن الكوميديا.. وانتظر الوقت المناسب ليجمعنى عمل واحد مع هنا الزاهد.. حوار

فيديو

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

أصحاب المجاميع المنخفضة.. التعليم ترد على السماح بالتحسين لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

أشعر بلذة في قضاء حوائج الناس.. نادية مصطفى: نفسي أعمل دار مسنين

حملات هجص.. هجوم ناري من أحمد عبدالقادر على السوشيال ميديا.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ