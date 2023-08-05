لماذا تختلف قمة سلام أوكرانيا في السعودية عن كوبنهاجن؟

تهدف مباحثات مدينة جدة السعودية، لتهدئة أعنف صراع في العالم، والذي يحتدم حاليًا في أوكرانيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وبحسب نيك روبرتسون الكاتب في شبكة سي إن إن الأمريكية، فإن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعتقد أنه يمكن أن يساعد في تهدئة الحرب.

في الخريف الماضي كان للسعودية، دور في إطلاق سراح جنود غربيين متطوعين، أسرتهم القوات الروسية أثناء القتال في أوكرانيا.. وهي الآن تستضيف قمة لمناقشة السلام في أوكرانيا.

يقول المسؤولون الأوكرانيون إن ما تفعله السعودية، يعد مفيدا بالنسبة لهم، لأنه يظهر أن دول عدة تريد إنهاء الحرب، متوقعين تمثيل ما يصل إلى 40 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند.

في الأيام التي سبقت القمة ، أوضح الأوكرانيون نواياهم.. وقالوا ، في إشارة إلى خطة السلام الأوكرانية "هدفنا في المملكة العربية السعودية هو تطوير رؤية موحدة للصيغة والعمل على احتمالات عقد قمة السلام العالمية المستقبلية".

ومع ذلك ، يعلق المسؤولون الأوكرانيون آمالهم عليها ، "لتوحيد العالم حول أوكرانيا"، بينما سيرسل البيت الأبيض مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.



ويرى مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية بأن المباحثات فرصة لإيجاد "حل دبلوماسي محتمل للحرب".

استضاف الدنمركيون الجلسة الأولى من هذه السلسلة في يونيو ، وجمعت 15 دولة ، كثير منهم من جنوب الكرة الأرضية ممن يتعاطفون بدرجات متفاوتة مع حجة بوتين بأن الحرب كانت "ضرورية" ، والتي أجبره الناتو على التدخل في أوكرانيا.



لم تسفر تلك القمة عن عناوين رئيسية ، ولا انحراف ملحوظ عن شرط أوكرانيا الأساسي للسلام وهو خروج القوات الروسية من أوكرانيا.



لكن الاختلاف هذه المرة، يتمثل في أن المملكة العربية السعودية ، على عكس الدنمارك ، لم تتخذ جانبًا صريحًا في الحرب.



كما أن المتغير المهم هو في حضور الصين، ففي ربيع هذا العام ، أعلنت المملكة العربية السعودية والصين عن خطة سلام لبناء الثقة مع إيران لإصلاح علاقتهما.

أعادت الدولتان فتح بعثات دبلوماسية في عاصمتيهما ، ومن المرجح توسيع تعاونهما الجديد في التجارة.