هل يجوز النظر إلى شعر المخطوبة؟ الفقهاء: عضوان فقط يجوز رؤيتهما

هل يجوز الخاطب مشاهدة شعر خطيبته؟ يعد سؤالا حائراً حيث رأى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الخاطب أن يرى من خطيبته غير الوجه والكفين، وذلك لأن فترة الخطوبة هي وعد بالزواج وليس زواجا ولا يجوز له الاختلاء بها.



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه وكفي خطيبته، باتفاق الأئمة الأربعة، أبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أنا مخطوبة وسأتزوج قريبًا، ويطلب مني خطيبي عدم ارتداء الحجاب أمامه، فهل يجوز ذلك؟»، أنه يجب على المخطوبة ستر عورتها أمام خطيبها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما رآه جمهور الفقهاء، منوهًا بأن ابن حزم الظاهري رأي أنه يجوز للخطيب النظر إلى شعر خطيبته.

وأشار المفتي السابق، إلى أن ابن حزم الظاهري أباح عدم ارتداء الحجاب أمام الخطيب، استنادًا إلى الحديث الذي روي أن سيدنا جابر -رضي الله عنه- «كان يتلصص في نخل لقومه لمن أراد أن يخطبها»، موضحًا أنه إذا أراد أحدٌ من قوم جابر -رضي الله عنه- أن يخطب فكان "جابر" يختبئ في النخل ليرى شعرها ليخبر «الخاطب» بذلك، مشيرًا إلى أن جمهور العلماء عللوا بأن هذا الحديث بأنه من قبيل العادات والعرف في هذه البلدة وليس حكمًا شرعيًا يعتمد عليه في إباحة النظر إلى شعر المخطوبة.

ونصح المفتي السابق، الخاطب بأن يكتفي بالنظر إلى وجه وكفي خطيبته، موجهًا رسالة للسائلة: «قولي لخطيبك إن الشيخ بيقول لأ، وخليها في الشيخ وهو مش هيعرف يدعي عليا».

هل يجوز للخاطب رؤية وجه خطيبته المنتقبة؟

أفاد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الشرع أباح للشاب إذا أراد خطبة الفتاة المنقبة أن ينظر إليها، حتى يقدم على الأمر على بصيرة.

وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال «هل يجوز للفتاة المنقبة أن تخلع النقاب أمام خطبيها بعد إتمام الخطبة؟»، أنه يجوز للفتاة المنقبة أن تكشف النقاب عن خطيبها وله أن يكرر النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها، فإما أن تعجبه المرأة ويمضي في النكاح، وإما أن يعدل إلى غيرها.

وأشار إلى أن الخطبة فائدتها إن كلا الطرفين يتعرف على الآخر، فيجوز للفتاة المنتقبة أن تكشف النقاب أمام خطيبها طالما في أمن وأمان من الفتنة، مُشيرًا إلى أنه ليست رؤيته لها عدد معين يمكن الالتزام بها قبل الخطبة.

حكم مسك يد المخطوبة



نوه الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.



وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدًا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.

حكم تبادل كلمات الحب قبل الزواج

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لـ الحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.





وأضاف الدكتور عمرو الورداني عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ؟ أن هناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي.



وأوضح أن هناك نوعًا ثالثًا من معاني الحب، وهو الإعجاب الذي يعد أولى خطوات حب الميل القلبي.





وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تصريح الشاب أو الفتاة لغيره بالحب الذي معناه الميل القلبي، لايجوز قبل الزواج، لأن الميل القلبي يقتضي الميل التواصل الجسدي.



وأوضح أن كلام الخاطب مع مخطوبته قبل الزواج؛ جائز إن كان بالمعروف، مشيرًا إلى أن المشاعر التي تكمن داخل نفس الإنسان لا يحاسب الإنسان عليها، بخلاف السلوك والتصرفات التي يترجمها الشخص بناءًا على هذه المشاعر.



وتابع أن هذه المشاعر الكامنة في قلب الإنسان لابد أن يتم إحاطتها بإطار شرعي وأخلاقي؛ حتى لا يحدث تجاوز جسدي أو لفظي، ناصحا الشاب والفتاة بتأجيل التصريح بالحب قبل الزواج، معللًا بأن تكرار التصريح قد يؤدي إلى ضياع القيم التي يجب الحفاظ عليها أثناء فترة الخطبة.