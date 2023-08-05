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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل ستتدخل فرنسا عسكريًا ؟ .. باريس تكشف كيفية إنهاء أزمة النيجر

علم فرنسا
علم فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس ستدعم جهود مجموعة دول غرب إفريقيا الإقليمية (إيكواس) لفشل الانقلاب العسكري في النيجر.

والتقت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا برئيس وزراء النيجر أومودو محمدو وسفير النيجر في باريس اليوم السبت.

وفي وقت سابق، قالت كولونا إن قادة الانقلاب في نيامي أمامهم مهلة حتى الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ "على محمل الجد".

وأوضحت في حديث للإذاعة العامة الفرنسية "التهديد جدير بالمصداقية".

ولم تحدد فرنسا ما إذا كان دعمها سيكون دعمًا عسكريًا لتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في النيجر.

وقالت إيكواس أمس الجمعة إن قادة جيشها وافقوا على خطة لتدخل محتمل في النيجر.

وقال عبد الفتو موسى مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “تم تحديد كل العناصر التي ستتدخل حال أي تدخل محتمل”.

وأضاف أن هذه تشمل "الموارد اللازمة، بما في ذلك كيف ومتى سننشر القوة".

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