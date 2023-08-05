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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 660 شاحنة و 194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ،   337 شاحنة و 134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 323 شاحنة و 60 سيارة  . 

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .
 

 

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