تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 660 شاحنة و 194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 337 شاحنة و 134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 323 شاحنة و 60 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها .

