استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بجامعه دمياط

أعلن الدكتور حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعه دمياط، عن تخصيص معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ومعامل كلية التربية النوعية لتستقبل أبناء محافظة دمياط من طلاب وطالبات الثانوية العامة لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم خلال الفترة من السبت الموافق٥ أغسطس و حتى الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣، بإشراف ومتابعة من فريق عمل متخصص من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة وذلك للرد على كافة استفسارات الطلاب وذويهم وتقديم يد العون لهم.

تم تخصيص عدد (٢) معمل بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بحرم الجامعة وهم معمل (٢٠٨) ،ومعمل (٢٠٩) والمخصص لذوي القدرات الخاصة, وكذلك تخصيص عدد (٢) معمل بكلية التربية النوعية وهم معمل (١) ومعمل (٢).

وفي هذا الصدد هنأ الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس الجامعة، جميع الطلاب أبنائه وبناته من طلاب الثانوية العامة متمنيًاْ لهم دوام التوفيق والنجاح.