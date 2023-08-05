نسرين طافش تخطف الأنظار على حمام السباحة.. شاهد

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من رحلتها ولحظات سعيدة تقضيها مع الأهل.

وظهرت نسرين طافش فى الصور بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان باللون البرتقالى مكشوف الاكتاف و الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

ومع ارتفاع درجات الحرارة تهرب نسرين طافش من هذه الأجواء مستعينة باللعب في مياه حمام السباحة وأكل البطيخ.

على جانب آخر، كانت نسرين طافش أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، أن الانفصال تم بشكل رسمي، وطالبت من الجميع احترام خصوصياتها.

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