مهلة لـ ترامب حتى الإثنين للرد على اتهامه بتهديد الشهود

أمهلت قاضية فيدرالية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى مساء الإثنين للرد على اتهام المدعي العام له بتهديد الشهود.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، طلبت وزارة العدل من القاضية الفيدرالية تانيا شوتكان التي تشرف على القضية الجنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن التدخل بعد أن نشر منشورًا على الإنترنت يبدو أنه يعد بالانتقام من أي شخص يلاحقه.

وأعطت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شوتكان اليوم السبت الفريق القانوني لترامب حتى الساعة 5 مساءً من الاثنين المقبل للرد على طلب المدعي العام.

وكان ترامب قال عبر منصته "سوشيال تروث" أمس الجمعة "إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم"، وذلك بعد يوم من دفعه بأنه غير مذنب في اتهامات بأنه دبر مؤامرة إجرامية لمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وأثارت التعليقات انتقادات من الجمهور ومخاوف من المدعين العامين في وزارة العدل، ومع ذلك دافعت الحملة عن المنشور باعتباره حرية تعبير.