الشرطة العراقي يتأهل لنصف نهائي كأس الملك سلمان على حساب السد القطري

تأهل الشرطة العراقي إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، وذلك بفوزه على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

افتتح أكرم عفيف التسجيل لـ السد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وعادَلَ أمير صباح النتيجة لـ الشرطة في الدقيقة 32 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل أسو رستم الهدف الثاني للفريق العراقي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، أعقبه أحمد فرحان بالهدف الثالث في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وعاد رستم ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 78، قبل أن يسجل أكرم عفيف ثاني أهداف السد في الدقيقة 82، والذي لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة وتوديع البطولة.

وتُقام مساء اليوم، قمة سعودية خالصة بين الاتحاد والهلال في ربع نهائي البطولة.