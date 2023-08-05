تقدم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي .. المسلماني: علاقات مصر وصربيا تاريخية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العلاقات بين مصر وصربيا علاقات تاريخية.

وأضاف أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "الجميع يعلم العلاقات القوية التي جمعت القاهرة وبلجراد في عهد الزعيمين جمال عبدالناصر والزعيم تيتو"، لافتا: "العلاقات استمرت قوية لكن في عهد الرئيس السيسي شهدت تقدما غير مسبوق".

وأشار: "العلاقات بين مصر وصربيا في عهد الرئيس السيسي أصبحت على أصعدة مختلفة وقوية للغاية سواء الاقتصادية والتجاربة أو السياسية والدبلوماسية، فضلا عن التفاهم على المستوى الدولي".