بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

نشرت الفنانة نادية الجندي، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة رفقة الفنان تامر حسني.

وتألقت نادية الجندي، مرتديه فستان قصير باللون الازرق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نادية الجندي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نادية الجندي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتفضل نادية الجندي، ارتداء الملابس المختلفة والفساتين الأنيقة التي تبرز رشاقتها وجمالها.

وإليكم صور نادية الجندي