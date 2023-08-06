الصناعات الغذائية: الاستثمار في السلع التموينية يحقق مكاسب كبيرة

قال أحمد العتابي المستشار الإعلامي لغرفة الصناعات الغذائية، إن الدولة المصرية، واعدة فى الاستثمار، والانتاج وكذا الاستهلاك.

وأضاف العتابي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن المستثمرين يسعون لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، لانها ليست سوق محلى فقط وإنما بوابة للسوق الأفريقية.

مكسب كبير

وتابع المستشار الإعلامي لغرفة الصناعات الغذائية قائلا: "مكسب كبير لأى مستثمر ضح استثمارات فى بعض المجلات منها الغذائية والسلع التموينية".

وأوضح المستشار الإعلامي لغرفة الصناعات الغذائية، أن زيارة وزير الصناعة والتجارة إلى تركيا زيارة فى غاية الأهمية، خاصة بعد اللقاءات التى أجراها هناك منها مع بنك الزراعات التركية.