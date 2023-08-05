عمر بلبع: استقرار سوق السيارات مرهون بالدولار .. فيديو

قال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات الغرفة التجارية، أن نسب بيع السيارات تراجعت بصورة كبيرة.

وأوضح بلبع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ 90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، نسب بيع السيارات تراجعت بداية من أزمة فيروس كورونا، الحرب الروسية الاوكرانية، وتذبذب أسعار الدولار .

سوق السيارات

وأكد رئيس شعبة السيارات الغرفة التجارية، أن استقرار سوق السيارات مرتبط باستقرار أسعار الدولار وتوافر، بما يضمن جدية التعامل مع الشركات المصنعة فى الخارج.

وأضاف رئيس شعبة السيارات الغرفة التجارية، ان الدولة المصرية، تصنع نسبةو من 40 لـ 45% من مكونات السيارات.