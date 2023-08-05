عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الأسرة بالحوار الوطني توصى بضرورة زيادة النفقة سنويا .. فيديو

صدى البلد

كشفت الدكتورة ريهام شبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، تفاصيل توصية الحوار بزيادة سنوية للنفقة.

وأوضحت ريهام شبراوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع  عبر قناة "المحور"، أن المناقشات خلصت لبعض التوصيات منها تسريع إجراءات التقاضي.

زيادة النفقة

وتابعت  مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، :" المناقشات أوصت أيضا بضرورة وجود نص قانونى لزيادة النفقة سنويا".

وأكدت مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، ضرورة تغليظ عقوبات الممتنع عن سداد النفقة، لحفظ حقوق المرأة التى كفلها القانون. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

موضوعات متعلقة

عمر بلبع: استقرار سوق السيارات مرهون بالدولار .. فيديو

تعليمات .. نكشف حقيقة ترخيص الكارو والحنطور | فيديو

أشرف عبدالباقي يروي تفاصيل يومه بالساحل الشمالي.. فيديو

أشرف عبدالباقي : هذا وجه الاختلاف بين كريم محمود عبدالعزيز ووالده

مثلث برهومة أحدث أعمال أشرف عبد الباقي المسرحية .. فيديو

اخبار التوك شو| الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة.. أحمد عمر هاشم يُنهي الخلاف: الحجاب فرض.. والطلاق الشفهي يقع

أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا

أشرف عبد الباقي: كنت بفطر على عربية فول أمام المدرسة في الثانوية

ترشيحاتنا

عمدة المصريين في باريس: 50 مليار دولار تحويلات المغتربين سنويا

في مدحه رزق| صيغة الصلاة على النبي.. وعليك بهذه الأوقات

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ