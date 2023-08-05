لجنة الأسرة بالحوار الوطني توصى بضرورة زيادة النفقة سنويا .. فيديو

كشفت الدكتورة ريهام شبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، تفاصيل توصية الحوار بزيادة سنوية للنفقة.

وأوضحت ريهام شبراوى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن المناقشات خلصت لبعض التوصيات منها تسريع إجراءات التقاضي.

زيادة النفقة

وتابعت مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، :" المناقشات أوصت أيضا بضرورة وجود نص قانونى لزيادة النفقة سنويا".

وأكدت مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، ضرورة تغليظ عقوبات الممتنع عن سداد النفقة، لحفظ حقوق المرأة التى كفلها القانون.