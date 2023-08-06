النيابة العامة تكشف مصير المستندات بعد حريق مبنى وزارة الأوقاف

كشفت النيابةُ العامةُ تفاصيل جديدة في حريقِ مبنَى وزارةِ الأوقاف، من خلال التحقيقاتِ التي أجرتها منذ بَدءَ الحريقِ.

وذكرت التحقيقات أن الحريق بدأ مِن غرفةِ خوادمِ الحاسبِ الآليِّ بالطابقِ الأولِ من المبنَى، وامتدادَهُ لمحتوياتِ سبعَةَ عشَرَ مكتبًا بالطابقِ الثاني وأربعةِ مكاتبَ بسطحِ المبنَى.

وأضافت أنه قد تبيَّنَ نقلُ محتوياتِ المكاتبِ المحترقةِ منذُ قرابةِ شهرٍ إلى مبنَى الوزارةِ بالعاصمَةِ الإداريةِ الجديدةِ، حيثُ تسبَّبَ الحريقُ في تلفِ بعضِ المستنداتِ القديمةِ الخاصَّةِ بشئونِ العاملِينَ بالوزارةِ، والتي تبيَّنَ مَسحُها إلكترونيًّا سابقًا.