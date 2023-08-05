التعليم العالي توجه رسالة هامة بشأن مراحل التعليم.. فيديو

طمأن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، طلبة الثانوية العامة بشأن مراحل التنسيق.

وأكد عادل عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور”، أن كافة الطلبة سيحصلون على الفرصة كاملة خلال كافة مراحل التنسيق كما ورد ببيان الوزارة.

الأدلة الاسترشادية

وطالب المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الطلبة بقراءة الأدلة الاسترشادية للوزارة قبل التنسيق الألكترونى، مؤكدا ضرورة إلا يسرب أى طالب رقمه السرى أولا.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، من حق الطالب تغيير رغباته حسبما يشاء حتى اللحظة الأخيرة لانتهاء مرحلة التنسيق.