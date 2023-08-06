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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 14 اليوم 6 - 8 - 2023

سعر الذهب
سعر الذهب

سجل أقل سعر عيار ذهب في مصر وهو عيار 14 الأدني فئة حوالي  1433 جنيه للبيع و 1439 جنيه للشراء، وذلك في أول تعامل له اليوم الأحد 6-7-2023

واستقر سعر الذهب في مصر مع بداية  تعاملات اليوم الأحد في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2150 جنيه للبيع و 2158 جنيه للشراء.

 

 

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2457 جنيه للبيع و 2466 جنيه للشراء.
 

عيار 18


ووصل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيه للبيع و 1850 جنيه للشراء.
 

أوقية الذهب


سجل سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 76.701 ألف جنيه للشراء.

الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.264 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب


وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.46 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

استقرار في أسبوع

وذكر هاني ميلاد رئيش شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استقرارا في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف “ميلاد”، في تصريحات له أن أسعار الذهب لا تشهد تغييرا بصورة كبيرة وتتوافق مع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة حاليا عادلة بالنسبة للأسعار في الوقت الحالي.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الوقت الحالي فرصة قوية لشراء الذهب وخاصة مع استقرار نسبي في الأسعار حاليا، منوها بأن 2150 جنيها لجرام الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب 17200 جنيه.

الذهب مخزون قيمة

وأكمل رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الذهب مخزون قيمة وملازم أمان ومن يريد سيولة يذهب للبيع، ومع الزمن ترتفع فيمة الذهب.

أعيرة دخيلة 

وحذر لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من ظهور بعض الأعيرة الدخيلة على الأسواق، منها عيار 12.

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب،  أن السوق المصري يعترف بعيار 21، و 18، ولكن عيار 12 شيء جديد بالسوق.

ولفت إلي أن تواجد عيار 12 تعتبر تجربة، لكن لا يكون عليه أقبال، ولذلك حالة البيع، سينتج عنه خسارة، لآن المصنعية تكون عليه عالية وقت البيع.

وأشار إلي أن سعر الذهب عيار 21 يسجل اليوم 2150 للجرام، وأن هذا السعر مناسب للشراء، وأن الفترة المقبلة من الممكن أن يكون هناك ارتفاعات.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

استقرار أسبوعي 

سيطر الهبوط على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ولكن بيانات تقرير الوظائف الأمريكي أعادت الذهب إلى التعافي ليقلص جزء من خسائره ويمنعه من كسر مستويات حرجة كانت كافية لدخوله في حركة هبوط جديدة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1942 دولار للأونصة بحسب تقرير “جولد بيليون”، بعد أن سجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 1925 دولارا للأونصة، وقد استطاع الذهب أن يرتفع أمس، الجمعة، بنسبة 0.4% عقب بيانات الوظائف الأمريكية.

تقرير الوظائف الحكومي للقطاع غير زراعي الأمريكي عن شهر يوليو 2023، أظهر توفير 187 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بأقل من التوقعات بقيمة 205 آلاف، وقد تم تعديل القراءة السابقة بشكل سلبي إلى 185 ألف وظيفة بعد أن كانت 209 آلاف وظيفة، أيضاً قراءة شهر مايو تم تعديلها بشكل سلبي لتصل إلى 281 ألف وظيفة بعد أن كانت عند 306 آلاف وظيفة.

تقرير الوظائف الأمريكي أظهر ضعفا في أعداد الوظائف الجديدة، ولكنه أظهر ارتفاعا في معدلات الأجور في الساعة بنسبة 0.4% بنفس قيمة القراءة السابقة وأعلى من التوقعات بنسبة 0.3%، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى 3.5% وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما من القراءة السابقة بنسبة 3.6%.

ساعدت هذه البيانات على استعادة الذهب بعض المكاسب بعد الانخفاض الذي سيطر على تداولاته طوال الأسبوع الماضي، فقد نجح الذهب في إغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولارا للأونصة، أي فوق منطقة الدعم الرئيسية ليعود إلى منطقة التداول العرضية من جديد بعد أن كان على وشك كسر منطقة الدعم 1940 – 1930 دولارا للأونصة، والتي كانت كفيلة بإعادته إلى مستويات 1900 دولار للأونصة، بحسب تحليل فني لجولد بيليون.

ضعف بيانات الوظائف الجديدة زاد من التوقعات أن البنك الفيدرالي قد لا يلجأ إلى رفع الفائدة من جديد خلال اجتماعاته الباقية هذا العام، ويكون رفع الفائدة الأخير في شهر يوليو هو نهاية دورة رفع الفائدة.

Finance Real Estate سعر عيا 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار مصر

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