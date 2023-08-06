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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحلم أصبح حقيقة.. نهضة تنموية بالوادي الجديد تتحقق على أرض الواقع

مشروعات حياه كريمه
مشروعات حياه كريمه بالوادي

حياة كريمة من المبادرات التي تحققت علي أرض الواقع بمحافظة الوادي الجديد، حيث لم يتوقف فيها العمل لحظة واحدة علي مدار ثلاث سنوات من أجل تحقيق أحلام أهالى القرى النائية فى مركز الفرافرة.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في الوادي الجديد، يتم تنفيذها في 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة ، حيث تم تنفيذ حوالى 307 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات والتى جرى الانتهاء منها بنسبة 98% .

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وبعد الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة  أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة عن موافقة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم على اعتماد الإعلان عن أكثر من 600 وظيفة فى أغلب القطاعات المحلية بنظام الانتداب أو الإعارة من الوظائف الحكومية إلى وظائف بمشروعات مبادرة حياة كريمة فى قرى مركز الفرافرة وذلك بامتيازات إضافية تضمنت مكافآت تشجيعية وبدلات لأيام العطلات الرسمية بنظام الأجر مقابل العمل وفقاً للاحتياج وأجور إضافية وفى حال طلب الموظف نقله إلى موقعه الجديد فلا تمانع السلطة المختصة فى ذلك.

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وشملت شروط التقدم للوظائف تتمثل فى ألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة وألا يقل تقرير الكفاية عن درجة امتياز وإجراء تحليل مخدرات ويتقدم الموظف بطلب لشغل الوظيفة مرفقاً به بيان حالة وظيفية وموافقة جهة العمل الأصلية وصورة رقم قومى، كما تضمنت امتيازات الانتداب أو الإعارة تشمل أيضاً منح حافز الجذب الخاص بمنطقة الفرافرة واستثناء الموظف من شروط توزيع الأراضي وتقسيمات الشباب فى تلك المناطق لتسهيل انتفاعه بقطعة أرض على أن يتم سحبها منه حال إنتهاء إعارته أو ندبه ويستمر التقديم حتى يوم 25 يونيو الجارى.

وتابع محافظ الوادي الجديد، خريطة تنفيذ المشروعات التي تشملها المبادرة بقرى الكفاح وأبو هريرة واللواء صبيح والنهضة، و تفقد المحافظ مجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية، ومراكز الشباب ونقطة الإسعاف والوحدة الصحية، مُوجهًا بعرض الموقف التنفيذي للمنشآت التي تم الانتهاء وانتهاء أعمال التأثيث والفرش، وإنشاء محطة طاقة شمسية لتغطية المنشآت بالكهرباء، وإعداد مقترح بالهياكل الإدارية للموظفين لتسكين المجمعات الخدمية بجميع قرى المبادرة، كما عقد  اجتماعًا مع رؤساء القرى بمركز الفرافرة، بحضور  ممثل الشعبة الهندسية بالمنطقة الجنوبية العسكرية والمسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والقيادات التنفيذية المعنية.

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وجرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة بتكلفة 232 مليون جنيه تضمنت توصيل التيار الكهربى لـ14 محطة تنقية مياه شرب موزعة على المراكز الإدارية الخمسة بتكلفة 93 مليون جنيه وتنفيذ مشروعات توصيل الكهرباء فى 27 موقعا بتكلفة حوالى 140 مليون جنيه ضمن المبادرة، كما تم تركيب أبراج هوائية بطول 30 كم جهد متوسط، وأبراج لمسافة 100 كم جهد منخفض، و 20 كم كابلات أرضية، وذلك 5 وحدات صحية ومركز إسعاف و4 مبانى تضامن اجتماعى و6 مبانى زراعية و12 محطة رفع و5 معالجة للصرف الصحى، و8 مراكز شباب جديدة وذلك فى نطاق مركز الفرافرة، والذى يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية بنطاقه.

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وتقدم أهالى قرى الفرافرة المنتفعين من مبادرة حياة كريمة بالشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة القيادات فى الحكومة والمحافظة على ما بذلوه من جهود من أجل تنفيذ مشروعات المبادرة فى وقت قياسي.

قال محمد خلف الله من أهالى قرية أبو منقار بالفرافرة، إن الرئيس السيسي حقق أحلامهم التى لم يكونوا يحلموا يوما أن تحقق حيث أصبحت كافة الخدمات الحيوية موجودة بالقرية بعد كانوا يفتقرون إلى كل شئ والآن أصبح لديهم مياه شرب منقاة ومحطات وشبكات صرف صحى وخدمات صحة وتعليم ومكاتب بريد وشبكات محمول وهى الخدمات التى جعلتهم يشعرون أنهم فى المدينة وليس تابع ظل مهمشا لسنوات طويلة حتى جاء الرئيس السيسي وحقق لهم حلم الحياة الكريمة.

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وأضاف شكري عبدالله، أن مبادرة حياة كريمة غيرت كافة ملامح الحياة فى قرى الفرافرة المستفيدة منها بنسبة 180 درجة من انعدام الخدمات إلى اكتمالها وتوفر كافة اشتراطات العيش الكريم بعد أن تم انجاز تلك المشروعات فى وقت قصير حيث كان فريق العمل لا يتوانى فى تنفيذ مهام المشروعات ويعملون بإخلاص وتعاون غير مسبوق وهو ما جعل أهالى تلك القرى يشعرون بقيمتهم لدى القيادة السياسية رغم أنهم يعيشون فى أقصى مناطق مصر بعدا عن المدن المهمة وهو ما يعكس مدى حرص الرئيس السيسي على دعم المواطن المصرى فى شتى ربوع الجمهورية.

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يذكر أن خريطة المناطق التى يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة فيها، هى: قرى أبو منقار و5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هى: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرة صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل.

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