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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادي الجديد.. حملة لإزالة الإشغالات بمركز الخارجة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في الوادى الجديد، بالتعاون بين إدارة شرطة المرافق وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية، حملات بمحيط سوق الشعلة بمدينة الخارجة، لرفع الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين وبروز المحال.


وقال جهاد متولى، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إن الحملات أسفرت عن رفع حالات إشغال متنوعة وتعديات للباعة الجائلين على حرم الطريق.

 

وأشار إلى استمرار إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

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