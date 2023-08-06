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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمين المساعد لحزب التجمع: سأناضل لتطبيق القائمة النسبية

عبد الناصر قنديل
عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع

‏وجه عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، التحية إلى مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية للحوار على الجهد المبذول في إطار الصياغة والوصول إلى مخرجات حقيقية يمكن الاخذ بها.

 

وتابع خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن المشاريع سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ثم يقوم برفعها إلى البرلمان، مؤكدا أن البرلمان هو صاحب الاختصاص، ورئيس الجمهورية دوره موجه فقط للبرلمان نحو الأفضل، لكن المسئول والمعني بالأمر هو البرلمان.

 

‏وأضاف أن حزب التجمع سيناضل كحزب سياسي لتطبيق القائمة النسبية كنظام انتخابي  لكننا سنقبل بأي نتائج لأنها تعبر عن أهمية الحوار وأهميته الجلوس على طاولة الحوار.

حزب التجمع الحوار الوطني الاعلامي عمرو خليل رئيس الجمهورية البرلمان

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