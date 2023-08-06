الأمين المساعد لحزب التجمع: النظام الانتخابي الهجين لا يصلح

‏قال عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إن النموذج الهجين في النظام الانتخابي سيكون فيه مشكلة كبيرة لأنه سيكون معقد بالنسبة للناخب المصري المجبر على التصويت في ورقة على أفراد و ورقة أخرى على قائمة نسبية وورقة أخرى على قائمة مغلقة.

النظام الانتخابي الهجين

‏وتابع خلال لقاء له في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي "عمرو خليل"، المذاع عبر شاشة "cbc"، أن إجمالي زمن عملية التصويت هذه ستكون من 7 دقائق إلى 15 دقيقة وهذا يعني أننا سنحتاج إلى 9 أيام لإجراء الانتخابات، وسيكون هناك صعوبة زمنية، ولا ننسى الإشراف القضائي الذي سيؤدي إلى إيقاف عمل القضاء 9 أيام.