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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مريض نفسي ينهي حياته في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لفظ عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، أنفاسه الأخيرة شنقًا بحائط حوش منزله دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج؛ إثر مُعاناته من مرض نفسي وعصبي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة عامل تدلى من ماسورة حديدية مُثبتة بحائط بحوش منزله، دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "محمد ع. هـ. م- 43 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية- وله محل إقامة آخر بالإسكندرية"، مُسجاة على الأرض بحوش مُلحق بالمنزل، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من ماسورة حديدية مُثبتة بحائط الحوش، وبمناظرتها تبين وجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول الرقبة.

وأفاد نجل شقيق والده المدعو "صفوت م. هـ. م- 50 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما تقدم، مُضيفً بأن المذكور أقدم على إنهاء حياته؛ إثر مُعاناته من مرض نفسي وعصبي، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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