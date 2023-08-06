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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ثلاثيني يُطلق أعيرة خرطوش على نجلي عمومته ويُصيبهما في سوهاج

صدى البلد

أصيب نجلي عمومة بطلقات خرطوش، على يدي نجل عمومتهما عليهما بسلاح خرطوش كان بحوزته؛ بسبب خلافات عائلية قائمة بينهم، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة نجلي عمومة بطلقات خرطوش على يدي نجل عمومتهما دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین إصابة كل من:" المدعو احمد ح. س. أ- 37 سنة- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز، مصاب برش خرطوش بالرأس والوجه، ونجل عمه المدعو احمد م. س. أ- 55 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية، مصاب برش خرطوش بالرأس".

وأفاد باتهام نجل عمومتهما المدعو "حسين خ. أ. س- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما بسلاح خرطوش كان بحوزته؛ بسبب خلافات عائلية قائمة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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