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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ترجمة عربية لكتاب "الذكاء الاصطناعى والإبداع الرقمى.. خطوة بخطوة"

صدى البلد

أصدر الدار العربيةللعلوم نشرون  كتاب جديد بعنوان "الذكاء الاصطناعي والإبداع الرقمي.. خطوة خطوة" ، وهو ترجمة عربية لكتاب يتناول أكثر من 45 تطبيقًا يستخدم الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور والفيديوهات.

 يهدف الكتاب، الذي تم إعداده بواسطة أوليغ عوكي، إلى توضيح الإمكانيات الهائلة التي توفرها الهواتف الذكية في مجال التواصل والترفيه والإبداع، وذلك بالاستفادة من التطبيقات المبتكرة التي تعتمد على التقنيات الذكاء الاصطناعي.

يقدم الكتاب دليلًا شاملاً وسهل الاستخدام للقراء، يعلمهم كيفية استخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات الهاتف الذكي لتحرير الصور والفيديوهات بطرق مذهلة.

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 يتضمن الكتاب تقنيات مثل إزالة الخلفية غير المرغوب فيها من الصور، وإزالة العناصر غير المرغوب فيها، وتحويل الصور الشخصية إلى صور كرتونية ساحرة، وتغيير لون الشعر وتسريحته في الصور، والعديد من التقنيات الأخرى التي تساعد القراء على تعديل صورهم بطرق مذهلة وممتعة.

يعد هذا الكتاب مرجعًا قيمًا لأولئك الذين يرغبون في استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعديل الرقمي للصور والفيديوهات، ويوفر لهم فرصة لتعلم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال الشيق. إنه دليل خطوة بخطوة يساعد القراء على تحقيق نتائج مذهلة ومبدعة في تحرير وتعديل المحتوى الرقمي.

كتاب الإبداع الرقمى الدار العربية للعلوم ناشرون الذكاء الاصطناعي الصور الشخصية الفيديوهات

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