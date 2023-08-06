بـ7جنيه .. طريقة عمل الموهيتو لضيوفك

اذا كنت تودين تقديم مشروبات مختلفة لضيوفك او لاسرتك في الصيف يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل الموهيتو في المنزل

المكونات:

عشرة اوراق من النعناع

ربع كوب من الليمون المعصور

ملعقة صغيرة من السكر

ثلج مجروش

علبة سفن أب

طريقة التحضير:

يتم وضع كل من النعناع و السكر وعصير الليمون في كوب و هرسهم جيدا

يضاف اليهم كل من الثلج المجروش ثم السفن أب.

يمكن تزيينه ببعض أوراق النعناع أو شرئح الليمون وألف صحة وهنا

طريقة عمل موهيتو الفراولة

نحضر 8 مكعبات ثلج، 1 عبوة معدنية سفن اب، و2 كوب فراولة، 1 ليمون مقطع شرائح، نعناع طازج – حسب الحاجة، ونتحدث الآن عن طريقة تحضير عمل موهيتو الفراولة

أولا، نفرم مكعبات الثلج بالبداية بواسطة الخلاط.

ثانيا، نضع قطع الليمون بالأكواب مع ورقات النعناع موزعة.

ثالثا، نطحن الفراولة بالخلاط مع فنجان سفن آب إلى أن يتحول لسائل.

رابعا، نسكب أنصاف الأكواب عصير فراولة.

خامسا، نضيف باقي الأنصاف السفن آب وزينيه بالثلج المجروش والليمون والنعناع.