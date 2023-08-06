إزالة المباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء بالعريش

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش ، محافظة شمال سيناء، قرارا بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني خاصه خلال أيام العطلات من الإدارة الهندسيه والعلاقات العامه وذلك للمرور داخل المدينه ، تنفيذا لتكليفات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة .



منطقة الزهور:

وقد أسفرت جهود اللجنة عن ايقاف أعمال حالة مباني بالمخالفه للقانون بمنطقة الزهور استكمال سور و٢ عامود بوابه وصب سقف بلدي ١٢٠ متر مسطح .

وحالة أخرى قيةم احد المواطنين بفتح دكان في سور قديم علي شارع اسيوط بجوار صيدليه انس،

وحالة ثالثة، بناء سور علي جسر الوادي مقابل كوبري الضاحيه خلف ابوهادي للراداتير ..حيث تم أيقاف العمل بها والتأكيد علي المعاينه من لجنه مرور الان .

وناشد رئيس المدينه المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو أستكمال مباني الا في وجود رخصة مباني ساريه والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب برخصة مباني سارية .

