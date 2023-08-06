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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف .. 79 ألف خدمة صحة نفسية للمواطنين ضمن 100 يوم صحة

صدى البلد

نشرت وزارة الصحة والسكان ، انفوجراف ، حمل عنوان "إجمالي خدمات الصحة النفسية المقدمة منذ بداية 100 يوم صحة والتي جاءت كالتالي : 

  • 78.902 خدمة
  • إصدار 61,253 قرار للعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة   «100 يوم صحة» في 25 يونيو 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدرت النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.

وقال «عبدالغفار» إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميا إلى 13 ألفا و602 استمارة.

وتابع «عبدالغفار» إن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، شدد على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة «100 يوم صحة» بناء على توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.

الصحة النفسية خدمة الجمهورية قوائم الانتظار

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