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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ذكري هيروشيما.. رئيس الوزراء الياباني يحذر من «التهديدات النووية الروسية»

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

حذَّر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا،  اليوم الأحد، من "التهديدات النووية الروسية"، وذلك  في ذكرىضحايا الضربة النووية الأمريكية لهيروشيما وناجازاكي.


 

ووفقا لروسيا اليوم، ذكّر كيشيدا، خلال حديثه في المراسم "بمئات الآلاف من الأرواح التي أزهقت بقنبلة ذرية واحدة في هيروشيما والمأساة التي حولت المدينة إلى أرض محترقة”.


 وتابع كيشيدا بالقول إن "روسيا تهدد بالأسلحة النووية وتجعل الطريق إلى عالم خال من الأسلحة النووية أكثر صعوبة".

 

من جهته، بدأ حاكم هيروشيما حديثه خلال المراسم أيضا بذكر "التهديدات النووية من روسيا" والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

 

وشدد على ضرورة التخلي عن الأسلحة النووية، قائلا إن "الأعمال العدائية في أوكرانيا بدأت ليس لأن أوكرانيا لا تمتلك أسلحة نووية ولكن لأن روسيا تمتلكها".

 

وجدير بالذكر أنه لم يذكر أو يتطرق أيا من المسؤولين إلى الدولة التي ألقت القنبلة الذرية على المدينة.

 

وفي السادس من أغسطس 1945، وبأمر من الرئيس الأمريكي هاري ترومان، أسقطت الولايات المتحدة قنبلةنووية تزن أكثر من 4.5 طن اسمها Little Boy (الولد الصغير) على مدينة هيروشيما، حيث اختير لهااستهداف جسر "أيووي"، وهو واحد من 81 جسرا تربط سبعة أفرع في دلتا نهر أوتا، كما حدد مكان الصفرعلى ارتفاع 1980 قدما.

 

وألقيت بعد ذلك قنبلة "الرجل البدين" على مدينة ناغازاكي في التاسع من شهر أغسطس، حيث كانت هذهالهجمات الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة الذرية في التاريخ، وبلا أي معنى لها، حيث استخدمت فيأعقاب انتهاء الحرب وإعلان اليابان استسلامها أمام حلفاء.

 

وتسببت الضربة النووية بمقتل 140 ألف شخص في هيروشيما و80 ألفا في ناغازاكي بحلول نهاية سنة1945، ووفاة نصف هذا الرقم في نفس اليوم الذي وجهت فيه الضربة، فيما أصيب مئات الآلاف بتشوهاتوأمراض قاتلة تتوارثها أجيال اليابانيين حتى يومنا.

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