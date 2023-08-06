عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التحويل لكليات جامعة حلوان للعام الجامعي 2023- 2024

تحويلات جامعة حلوان
تحويلات جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن فتح باب التحويل لكليات جامعة حلوان، وحددت الأوراق المطلوبة للتحويل إلى كليات الجامعة في العام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والتي يتم رفعها علي موقع التحويلات المركزي للجامعة على شبكة الإنترنت  (http://app2.helwan.edu.eg/Transfer )

اولا: بالنسبة لطلاب السنوات السابقة :-  
- يجب أن يكون الطالب مستوفي الحد الأدنى للقبول بالكلية المطلوب التحويل إليها ( سنة حصوله على الشهادة الثانوية) وشروط التوزيع الجغرافي للجامعة (القاهرة - الجيزة) .

رفع الأوراق الآتية علي موقع التحويلات المركزي
http://app2.helwan.edu.eg/Transfer من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب مع مراعاة كتابة الرقم القومي للطالب باللغة الإنجليزية عند الدخول الموقع. 
1) صورة شهادة (الثانوية العامة – الثانوية المعادلة) من الكلية /المعهد المقيد بها الطالب .
2) أصـــــل بيان حالة من الكلية / المعهد المقيد به الطالب موضحا به تتدرج السنوات الدراسية .  
3) أصـــــــل شهادة حسن سير وسلوك للطالب من الكلية أو المعهد المقيد به .
4) صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
اما عن رسوم التحويل :
*رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية عامه مصرية (250) جنيه  . 
*رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية معادلة (400) جنيه .
ويستثنى الطلاب الراغبين في التحويل من شرط التوزيع الجغرافي في الحالتين التاليتين :-
أ‌- حالات النقل الإداري الحكومي :-
التقدم بما يثبت نقل عمل ولي أمر الطالب (حكومي فقط) مرفقاً به ( عقد الإيجار أو ما يثبت إقامته – إيصال كهرباء / مياه باسم ولي الأمر ) بالإضافة إلى الأوراق السابقة .
ب‌- حالات الزواج :-
الطالبات اللاتي تزوجن بعد تقدمهن لامتحان الثانوية العامة على أن يتقدمن بقسيمة الزواج وبطاقة الزوج وإيصال كهرباء / ميـــــــاه / غاز طبيعي .

txt

كليات وبرامج جديدة في جامعة حلوان الأهلية بالعام الجامعي 2023/2024.. تعرف عليها

txt

معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الأولى.. صور


ثانيا :- الطلاب المفصولين لاستنفاذ مرات الرسوب :-
أ‌- تقبل الجامعة الطلاب المفصولين من كليات داخل الجامعة فقط على أحد كليات الانتساب (التجارة وإدارة الأعمال - الآداب - الحقوق) الغير مناظرة للكلية المفصول منها ويظل الطالب مقيداً وفقا لنظام الانتساب طوال سنوات دراسته بالكلية.
ب‌-  تقبل الجامعة الطلاب المفصولين من كليات جامعة الأزهر بكلية الحقوق (فقط)  بالجامعة ماعدا المفصولين من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر( على اعتبار أنها كلية مناظرة لكلية الحقوق ).

يتم رفع الأوراق الآتية على موقع التحويلات المركزي http://app2.helwan.edu.eg/Transfer
1) أصــــل شهادة (الثانوية العامة – الثانوية المعادلة - الثانوية الأزهرية) بصيغة jpg.
2) أصـــل شهادة الفصل من الكلية المفصول منها الطالب موضحا بها تتدرج السنوات الدراسية . 
3) أصــــل شهادة حسن سير وسلوك من الكلية المفصول منها الطالب .
4) صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
رسوم التحويل :
- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية عامه مصرية أو أزهرية (250) جنيه. 
- رسوم التحويل للطلاب الحاصلين على ثانوية معادلة (400) جنيه.

جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل كليات جامعة حلوان الأوراق المطلوبة الطلاب المفصولين موقع التحويلات المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

برقم السيارة .. رابط الاستعلام عن المخالفات من الإنترنت

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

انهى خسائره .. أسعار الذهب اليوم الأحد 6-8-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ