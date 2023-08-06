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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. فرصة لن تتكرر لأصحاب هذه المجاميع للإلتحاق بكلية الشعب

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 أوضح الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن كل ما يخص برامج الكلية للعام الدراسى 2023-2024 وشروط القبول لطلاب الثانوية العامة 2023 .

وقال الدكتور جمال شحاته ، يتم فتح باب التقديم للترشح للالتحاق بمجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية و برنامج جورجيا و العلوم الاكتوارية  بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الخاص بالثانوية العامة2023 وحتى نهاية المرحلة الثانية

وأشار إلى أن كل طالب يقوم بإعداد ملف به صورة لكل من:

1- طلب الالتحاق ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية مطبوع من الموقع بعد استيفاء البيانات الكترونيا و توقيعه من الطالب وولى الأمر 
http://lecture.foc.cu.edu.eg/startmostagadin
2- بطاقة الترشيح موضحا بها العلامة المائية
3- صورة من شهادة النجاح بالثانوية العامة
4- صورة من بطاقة الرقم القومي
5- إيصال سداد فورى بقيمة رسوم التقديم للبرنامج و قدرها ٧٠٠ جنية غير قابلة للاسترداد فى حالة عدم القبول والتي يتم سدادها على لينك الخدمات الالكترونية للطلاب.

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أسباب تجعلك تلتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة .. وهذه شروط برنامج جورجيا

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تنسيق الجامعات 2023.. خطوات سهلة لتسجيل رغباتك دون أخطاء من البيت

كما أكد عميد الكلية، على انه يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية على أن لا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن ٨٠٪؜ و اجتياز الطالب امتحان القبول فى مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات بنسبة ٨٠ الف٪ بالنسبة لطلاب العلوم الأكتوارية .

أما في برامج اللغة الإنجليزية و جورجيا يتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الاعتباري و هو مجموعة الثانوية العامة مضافا الية درجة اللغة الإنجليزية على ان لا تقل درجة الإنجليزية عن ٩٠٪

وأضاف “ شحاته ” أنه يمكن للطالب التقديم لأكثر من برنامج خاصة بنفس الوقت وسداد رسوم تقديم المظروف لكل برنامج الى جدا ، و على الطالب بترتيب أولوياته بالتقديم حتى اذا تم قبولك بأكثر من برنامج يتم الرجوع الى ترتيب أولوية تقدمه ويتم قيده به. 

كلية التجارة جامعة القاهرة شروط القبول لطلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة 2023 اللغة الإنجليزية الدراسة باللغة الانجليزية

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