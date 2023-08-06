محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية وذلك للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدي الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وذلك بنطاق مركز ومدينة كرداسة في إطار خطه تطوير المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة وذلك بالتزامن مع استكمال مشروع الممشي السياحي والمظهر الجمالى علي جسر ترعة المنصورية .

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة كرداسة بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الانتظار الخاطئ لسيارات النقل علي جانبي الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية مع رفع أية مخلفات أو نواتج للأعمال أولاً بأول للحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكنى بنطاق المدينة لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقى بالمخلفات على جانبى الطرق والترع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

IMG-20230806-WA0010

IMG-20230806-WA0003

IMG-20230806-WA0004

IMG-20230806-WA0002

IMG-20230806-WA0005

IMG-20230806-WA0008

IMG-20230806-WA0007

IMG-20230806-WA0006

IMG-20230806-WA0009