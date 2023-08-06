عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية وذلك للوقوف على مراحل العمل الجارية ومدي الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وذلك بنطاق مركز ومدينة كرداسة في إطار خطه تطوير  المحاور المرورية المحيطة والمؤدية للمتحف المصرى الكبير للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمنطقة.

ووجه محافظ الجيزة خلال جولته مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالقطاعات المتبقية من الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة وذلك بالتزامن مع استكمال مشروع الممشي السياحي والمظهر الجمالى علي جسر ترعة المنصورية .

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مدينة كرداسة بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع الانتظار الخاطئ لسيارات النقل  علي جانبي الطريق لعدم إعاقة  الحركة المرورية مع رفع أية مخلفات أو نواتج للأعمال أولاً بأول للحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة.

كما وجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة والمتابعة لأداء شركات الجمع السكنى بنطاق المدينة  لتكثيف أعمال النظافة ومنع إلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها ورصد أى سيارات تلقى بالمخلفات على جانبى الطرق والترع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق واللواء خالد عصر رئيس مدينة كرداسة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

IMG-20230806-WA0010
IMG-20230806-WA0010
IMG-20230806-WA0003
IMG-20230806-WA0003
IMG-20230806-WA0004
IMG-20230806-WA0004
IMG-20230806-WA0002
IMG-20230806-WA0002
IMG-20230806-WA0005
IMG-20230806-WA0005
IMG-20230806-WA0008
IMG-20230806-WA0008
IMG-20230806-WA0007
IMG-20230806-WA0007
IMG-20230806-WA0006
IMG-20230806-WA0006
IMG-20230806-WA0009
IMG-20230806-WA0009
IMG-20230806-WA0001
IMG-20230806-WA0001
أحمد راشد محافظ الجيزة إعاقة الحركة المرورية الشكل الحضاري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المظهر الحضاري الممشي السياحي تحسين الصورة البصرية تطوير المحاور حي الهرم رئيس حى الهرم متحف المصرى الكبير محافظ الجيزة محور المنصورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعي السوق الحضارية والصرف الصحي بمدينة العياط| شاهد

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مد خطوط الصرف الصحي لشوارع مدينة البدرشين

إنهاء خصومة بين عائلتي الفقي والبنودي بالصف في الجيزة |شاهد

بعد عرض حالتها بـ«صالة التحرير».. محافظ الجيزة يستجيب لعلاج مسنة وتركيب مفصلين

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا نسب معدلات تنفيذ المشروعات بمركز أوسيم ..شاهد

النسخة العاشرة.. إجراء قرعة دورى مراكز شباب الجيزة بنادي طلعت حرب |شاهد

مجازر الجيزة تستقبل 1437 رأس ماشية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك

أجواء مبهجة|مراكز الشباب بالجيزة تكتظ بالمصلين في عيد الأضحى.. شاهد

ترشيحاتنا

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا للطالبات

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

كرونوجراف 1 - 911 .. بورشه تقدم ساعة بـ 400 ألف جنيه|صور

برقم السيارة .. رابط الاستعلام عن المخالفات من الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ