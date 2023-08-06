عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنجازات ضخمة .. خبير تربوي يشيد بانجازات الرئيس السيسى فى مجال التعليم

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

شهد مجال التعليم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تطورا كبير و بشكل غير مسبوق سواء فى التعليم الجامعى أو التعليم ما قبل الجامعى . 

من جانبه ، قال الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، لم تكن منظومة التعليم بخير قبل بداية تولي الرئيس السيسي للحكم فقد كان العطب والخلل يتغلغل في جميع جوانب النظام التعليمي.

وأضاف الدكتور عاصم حجازى ،  منذ بداية تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم تم فتح ملف التعليم شأنه شأن الكثير من الملفات التي تم العمل على إيجاد حلول جذرية لها وقد شهدت الفترة من 2014- 2023 تحديدا إنجازات ضخمة لا مثيل لها في التعليم المصري فقد زاد حجم الانفاق على التعليم بنسبة 1.3 تريليون جنيه و قد شمل التطوير كلا من التعليم العام والتعليم الفني والذي زادت نسبة الانفاق عليه حتى بلغت في 2022 23.3% مقارنة بالعام 2014 .

txt

تنسيق الجامعات 2023 .. فرصة لن تتكرر لأصحاب هذه المجاميع للإلتحاق بكلية الشعب

txt

أسباب تجعلك تلتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة .. وهذه شروط برنامج جورجيا

 وأكد أن نسبة الفصول زادت  لتصل إلى 8.7 % في 2022 مقارنة بالعام 2014, ولا زالت الزيادة في الانفاق والتوسع في إنشاء الفصول والمدارس مستمرا, و على نحو أكثر تفصيلا:

أولا- تم العمل على تطوير جميع المناهج بدءا من رياض الأطفال وانتهاء بالمرحلة الثانوية في التعليم العام وكذلك تطوير مناهج التعليم الفني وفق لأحدث المعايير العالمية

ثانيا: العمل على ربط التعليم بسوق العمل من خلال تطوير الأدوات والوسائل والتحديث المستمر للمناهج 

ثالثا: استحداث تخصصات جديدة ذات صلة بالصناعات التكنولوجية والمتقدمة تمهيدا لتوطين الصناعات المرتبطة بها وجذب الاستثمارات الأجنبية 

رابعا: التوسع في إنشاء المدارس والفصول وغتاحة التعليم للفئات الأكثر عرضة للتسرب التعليمي من خلال المدارس المجتمعية 

خامسا: الاهتمام بالتعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية والكليات التكنولوجية 

سادسا:التوسع في عقد شراكات مع كبريات الجامعات والمؤسسات التربوية العالمية من أجل تبادل الخبرات التعليمية والبحثية 

سابعا: الاهتما بالمعلمين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين معلمين جدد وفقا للمعايير التربوية الصحيحة 

ثامنا: تطوير نظم التعليم والتقييم بما يتوافق مع المعايير العلمية والتوجهات العالمية... 

تاسعا: زيادة المخصصات المالية للتعليم في الموازنة العامة للدولة زيادة مطردة في كل عام .....

عاشرا:  إنشاء الجامعات الأهلية والتي تعمل على توفير الخدمات العلمية والبحثية للمجتمع المحلي وتقديم تعليم عالي الجودة  وربطها بالصناعات المحلية وتوفير قدر كبير من التواصل والشراكة بين سوق العمل والنظام التعليمي

التعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعليم الجامعي التعليم ما قبل الجامعي كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة الدكتور عاصم حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

ترشيحاتنا

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر السلام

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ