عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مدير إدارة نخل التعليمية في حادث تصادم على طريق العريش

سيارات الإسعاف تنقل
سيارات الإسعاف تنقل المصابين في الحادث

أصيب مواطنان بينهما مدير إدارة نخل التعليمية محافظة شمال سيناء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل أثناء سيرها على الطريق الدولي الجديد بمدخل حي الريسة بالعريش، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، واخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.
 

مدخل الريسه:

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء،  بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الجديد عند مدخل الريسة، ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بثلاث سيارات لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالة أحدهم بالسيئة.

وأسفر الحادث عن إصابة سالم عبد المحسن سالم  سائق السيارة ، 48 عاما ، الذي أصيب بكسور متعددة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وغيبوبة تامة و الحالة العامة سيئة، كما أصبب عزازي حميد  مدير عام  إدارة نخل التعليمية 55 سنة ، بجرح قطعى بالجبهة نحو 20 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة متوسطة .
 

txt

استمرار تنفيذ برنامج مشواري بمراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

العريش اصابة حادث تصادم الطريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

أسعار السجائر سترتفع من جديد .. أعرف هتوصل كام

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

ماركة مسجلة بالـ "فيفا"| إيقاف قيد الزمالك 4 مرات خلال 2023.. تفاصيل بأسماء اللاعبين

هل يستمر العمل في البنوك يوم الأحد خلال أغسطس؟.. مصدر يوضح

ترشيحاتنا

هجوم تركي بطائرة مسيرة في شمال العراق يودي بحياة مسلح كردي

الربان هلال يحيى: قناة السويس الجديدة حققت نجاحا أكثر من تكلفتها.. فيديو

طريقة عمل دانيت منزلي

نكبة جديدة.. الاحتلال يجبر 6 عائلات فلسطينية شرق رام الله على مغادرة مساكنها

الأهلي على صفيح ساخن| التعديلات تضرب الفريق.. عبد القادر يشعل الأزمات.. وبيراميدز يهدد الأحمر

محمد عبلة: كتابي القادم هو نشر لمذكراتي.. وأستعد لاكبر جدارية في فنزويلا| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبشت والعقال.. ظهور مثير للشاب خالد بالزي السعودي.. صور

حقيقة الاستغناء عن سامي قمصان وميشيل يانكون.. ماذا يحدث في الأهلي؟

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب بظهور صادم على إنستجرام

يوم ميلاده وقبل وفاته.. صورة لأب وطفله تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

فيديو

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

أمن مصر أولا.. نادية مصطفى تكشف سر إلغاء حفل ترافيس سكوت.. خاص

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ