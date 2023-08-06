إصابة مدير إدارة نخل التعليمية في حادث تصادم على طريق العريش

أصيب مواطنان بينهما مدير إدارة نخل التعليمية محافظة شمال سيناء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل أثناء سيرها على الطريق الدولي الجديد بمدخل حي الريسة بالعريش، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، واخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولى التحقيق.



مدخل الريسه:

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء، بلاغا يفيد بحادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الجديد عند مدخل الريسة، ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بثلاث سيارات لمكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالة أحدهم بالسيئة.

وأسفر الحادث عن إصابة سالم عبد المحسن سالم سائق السيارة ، 48 عاما ، الذي أصيب بكسور متعددة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وغيبوبة تامة و الحالة العامة سيئة، كما أصبب عزازي حميد مدير عام إدارة نخل التعليمية 55 سنة ، بجرح قطعى بالجبهة نحو 20 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج والحالة العامة متوسطة .

