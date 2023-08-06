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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قبل افتتاحه.. التفاصيل الكاملة لمعرض رأس البر للكتاب في دورته الرابعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفتتح الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في السابعة مساء غدا الاثنين، الدورة الرابعة من معرض رأس البر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة في الفترة من ٧ أغسطس حتى ١٦ من الشهر ذاته.


ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من ٣٠ ناشرا تتنوع ما بين دور نشر خاصة، ومؤسسات صحفية، وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة معنية بالنشر، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع» التي تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيهًا.


وتشارك هيئة الكتاب بما يقرب من 1200 عنوانًا من إصداراتها المختلفة في كافة السلاسل التي تصدر عن الهيئة، ومن أبرز الإصدارات: كتاب «آثار الواحات البحرية في العصرين البطلمي والروماني» للدكتور عبد الرحمن علي عبد الرحمن، وكتاب «من تراث طاهر الطناحي» للكاتب أبو الحسن الجمال، و«مقالات قصر الدوبارة.. للشيخ علي يوسف صاحب جريدة المؤيد» من إعداد وتحقيق سعد عبد الرحمن، و«الفلسفة في مصر» من تأليف أحمد عبد الحليم عطية. 


وكذلك رواية «عزيزتي آنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادب قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وموسوعتي «القتلة» و«المضللون» للدكتور محمد الباز، كتاب «المرأة في مصر.. في العصر البيزنطي (284- 641م)» للدكتورة هويدا سيد علي، وكتاب «عاصمة الخلود» للكاتب محمد إبراهيم، وكتاب «إيزيس وشهرزاد.. حديث السحر والشعر» للدكتورة جيهان زكي.


ويرافق المعرض مجموعة من الفعاليات الفنية التي تقدمها الهيئة للأطفال على مدار أيام المعرض، إلى جانب برنامج فني يقدم لرواد المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستقبل المعرض الجمهور يوميا من الرابعة عصر حتى الواحدة صباحا.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض رأس البر للكتاب محافظ دمياط

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