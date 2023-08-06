عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جولة داخل الأسواق.. اعرف آخر أسعار الأسماك والخضار| فيديو

صدى البلد

شهدت الأسواق إقبالاً ملحوظا اليوم، الأحد، على الأسماك والخضراوات، والتي استقرت أسعارها خلال الفترة الحالية.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، آخر الأسعار،  ومدى استقرارها وحركة البيع والشراء داخل السوق.

أسعار الأسماك 

وصل سعر الجمبري إلى 230 جنيهاً للكيلو، والبلطي 70 جنيهاً للكيلو، والسمك المكرونة 75 جنيهاً، والماكريل 110 جنيهات.

أسعار الخضار

بينما سجلت الطماطم اليوم بالأسواق 12 جنيهاً للكيلو، والليمون بـ 10 جنيهات، والفلفل 15 جنيهاً، والبصل الأحمر 20 جنيهاً، والباذنجان 8 جنيهات للكيلو. 

https://fb.watch/mfd0AA9QGV/?mibextid=v7YzmG

https://fb.watch/mfcmevTRGU/?mibextid=HSR2mg

اسعار الخضار اسعار الاسماك الأسماك والخضر البيع والشراء البصل الاحمر حركة البيع والشراء والبصل والليمون والخضراوات والسمك والفلفل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

ترشيحاتنا

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر السلام

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ