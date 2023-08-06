جولة داخل الأسواق.. اعرف آخر أسعار الأسماك والخضار| فيديو

شهدت الأسواق إقبالاً ملحوظا اليوم، الأحد، على الأسماك والخضراوات، والتي استقرت أسعارها خلال الفترة الحالية.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، آخر الأسعار، ومدى استقرارها وحركة البيع والشراء داخل السوق.

أسعار الأسماك

وصل سعر الجمبري إلى 230 جنيهاً للكيلو، والبلطي 70 جنيهاً للكيلو، والسمك المكرونة 75 جنيهاً، والماكريل 110 جنيهات.

أسعار الخضار

بينما سجلت الطماطم اليوم بالأسواق 12 جنيهاً للكيلو، والليمون بـ 10 جنيهات، والفلفل 15 جنيهاً، والبصل الأحمر 20 جنيهاً، والباذنجان 8 جنيهات للكيلو.

https://fb.watch/mfd0AA9QGV/?mibextid=v7YzmG

https://fb.watch/mfcmevTRGU/?mibextid=HSR2mg