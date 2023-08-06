عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذاعة عبرية: ارتفاع معدلات تسليح النساء الإسرائيليات منذ مطلع 2023

ارتفاع معدل تسليح
ارتفاع معدل تسليح النساء الإسرائيليات منذ مطلع 2023

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير لها، اليوم الأحد، إن عدد النساء الإسرائيليات اللواتي حصلن على رخصة حمل سلاح، ارتفع بنسبة 88% منذ بداية الجاري 2023.

ووفقا للتقرير، فإن 510 نساء حصلن على رخص لحمل السلاح من بداية العام الحالي 2023، مقابل 270 امرأة حصلن على رخص لحمل السلاح بذات الفترة من عام 2022.

وأظهرت البيانات، أن من بين الـ510 اللواتي حصلن على رخص لحمل السلاح، فإن 42% منهن يقطن بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ما ينذر بارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.

وينسجم هذا الارتفاع مع دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، لتسليح المستوطنين،  وحث كل من بحوزته سلاحا أن يحمله خلال خروجه من منزله والذهاب للتجول أو التسوق أو حتى العمل، وذلك في اطار التحريض على قتل الفلسطينيين.

وسبق أن أعلن بن جفير، في شهر يونيو الماضي، عن عزمه زيادة عدد المستوطنين الذين يسمح لهم باستصدار رخصة لحمل السلاح.

وقبل نحو شهرين تقريبا، تمت المصادقة على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها بإيعاز من المتطرف بن غفير.

ومنذ بداية العام الجاري، استشهد عدد من المواطنين برصاص مستوطنين، كان آخرهم قصي جمال معطان، الذي ارتقى خلال هجوم للمستوطنين على بلدة برقة شرق رام الله، قبل أيام.

إذاعة الجيش الاسرائيلي النساء الإسرائيليات رخصة حمل سلاح تقنية الفيديو مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيين جرائم القتل بحق الفلسطينيين المتطرف ايتمار بن جفير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

ترشيحاتنا

هزيمة مدوية.. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا

ميكالي: المصريين أوقفوا سيارتي بسبب محمد صلاح.. وشرطان لمشاركته في أولمبياد باريس

وزير خارجية الصين: نرحب بزيارة الدبلوماسي الأوروبي جوزيب بوريل إلى بكين

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر السلام

القوات الروسية تصد 8 هجمات أوكرانية خطيرة في لوجانسك

المغرب.. مقتل 24 شخصا في حادث سير بمنطقة ريفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وجريء .. رانيا منصور تثير ضجة بفستانها الأخير| شاهد

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

فيديو

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ