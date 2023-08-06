فساد ضخم.. اعتقال 33 ضابطًا أمريكيا بتهم تهريب المخدرات

كشف ريتشارد راوندتري، عمدة مقاطعة ريتشموند، بجورجيا الأمريكية، حجم الفساد الذي تعيشه أمريكا، بتورط عدد كبير من الضباط في تجارة المخدرات، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وقال العمدة، أن لديه مشكلة ضخمة، حيث تم القبض على أكثر من 30 من ضباطه على مدى السنوات الثلاث الماضية ، معظمهم بتهمة تهريب المخدرات أو الاعتداء على النزلاء.

وأضاف "نسأل أنفسنا.. ما الخطأ الذي نفعله؟.. لماذا كل هذا العدد؟ ".

وتعكس الأزمة في مقاطعة ريتشموند معضلة تواجه العديد من سجون المقاطعات الأمريكية ، حيث يُحتجز الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم قبل المحاكمة أو يقضون عقوبات قصيرة.

يقول الخبراء، إن السجون في جميع أنحاء البلاد مكتظة وسط نقص بالموظفين ، مما يزيد الظروف سوءًا بالنسبة للمحتجزين والحراس على حد سواء.

قد تكون الاعتقالات في مقاطعة ريتشموند نتيجة لهذه العوامل ، على الرغم من أن راوندتري وقال إنه لا يزال يحاول معرفة سبب وجود العديد من الضباط المتهمين بارتكاب جرائم، وكيفية الحد من سوء السلوك.

وأضاف: "الحقيقة الثابتة الوحيدة التي تمكنا من اكتشافها هي المكاسب المالية. يبدو أن الأمر كله يتعلق بالمال ".