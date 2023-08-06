شاهد ...أضخم مجمع طبي للتأمين الصحى الشامل بالسويس

تستعد محافظة السويس لافتتاح أكبر مجمع طبي فى محافظات القناه آخر هذا العام .
وتم الانتهاء من معظم الأعمال الإنشائية بمجمع السويس الطبي الموجود بمنطقة اكتوبر بالسويس و سيتم افتتاحه في العام الحالي
مجمع السويس الطبى "Suez Medical Complex" المشروع على مساحة 40 ألف متر مربع بتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه كأضخم مشروع طبى بالمنطقة.
يخدم المجمع الطبى الجديد محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والطرق السريعة للمنطقة الإقتصادية و المنتجعات السياحية بالعين السخنة و العاصمة الإدارية الجديدة.
المجمع الطبي بالسويس سيكون الأكبر في منطقة القناة وسيتبع منظومة التامين الصحى الشامل الجديد.