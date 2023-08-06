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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرقوا 2.5 مليار دولار.. العراق يطالب الإنتربول باعتقال مسؤولين هاربين

العراق
العراق

يخطط العراق لمطالبة الإنتربول بإصدار تنبيهات دولية تطلب اعتقال مسؤولين كبار سابقين ، بمن فيهم وزير المالية السابق ورئيس المخابرات السابق ، بشأن مزاعم سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مفوضية الضرائب في البلاد.

وتتركز الفضيحة على عمليات سحب نقدي غير مشروعة مشتبه بها من المفوضية بين عامي 2021 و 2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار ، وفقًا لمسؤولين عراقيين - وهو مبلغ مذهل حتى في بلد يصنف بانتظام بين أكثر الدول فسادًا في العالم.

أعلن كبير مسؤولي مكافحة الفساد في العراق ، رئيس هيئة النزاهة ، حيدر حنون ، عن تحرك لطلب ما يسمى بإخطارات الإنتربول الحمراء يوم الأحد.

وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إخطارات للسكرتير الخاص والمستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد المزعوم الذي ظهر في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

استقال علاوي من الحكومة في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي والكسب غير المشروع. وقال منذ ذلك الحين إنه اتخذ خطوات لمنع السرقة من الحدوث في مفوضية الضرائب لكن قراراته تم تجاهلها من قبل مسؤولين آخرين.

ولم يتسن لرويترز على الفور الوصول إلى المسؤولين الآخرين للتعليق.

قال رئيس الوزراء الحالي محمد شيعي السوداني إن إحدى أولوياته هي محاربة الفساد المستشري المنتشر في الدولة العراقية وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.

قال حنون ، الذي عينه السوداني ، إن العراق يعمل على تسليم الأشخاص المتورطين في السرقة من عدد من الدول بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن والمملكة العربية السعودية ، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى 'تسليم المشتبه بهم الهاربين'. لم يسمهم.

وقال حنون إن أولئك الذين يُزعم أنهم متورطون في الفساد والذين كان يطالب بإصدار النشرات الحمراء حصلوا على حصة لا تقل عن 100 مليار دينار عراقي (77 مليون دولار).

الفساد في العراق الكسب غير المشروع المملكة المتحدة هيئة النزاهة حكومة جديدة

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