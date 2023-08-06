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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أثناء تفقده مصانع الأسلحة .. قبعة كيم جونج أون تلفت الانتباه | صور

كيم جونج أون أثناء
كيم جونج أون أثناء تفقده مصانع الأسلحة في كوريا الشمالية

أعلنت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الأحد، عن جولة رسمية للزعيم كيم جونج أون إلى مصانع الأسلحة التي تنتج أنظمة مدفعية ومركبات إطلاق صواريخ باليستية ذات قدرة نووية.

وقالت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية بشأن ظهور كيم جونج أون إن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها زعيم كوريا الشمالية بقبعة تشبه التي كان يرتديها شخصية"تومي شيلبي" في مسلسل “بيكي بلايندرز”.

ولفت التقرير إلى أنه خلال زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون إلى مصانع الأسلحة تعهد بتسريع الجهود لتعزيز أسلحته العسكرية واستعداده للحرب.

كيم جونج أون 

وجاءت جولة كيم جونج أون التي استمرت ثلاثة أيام حتى يوم السبت في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لجولتهما القادمة من التدريبات العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر لمواجهة التهديد الكوري الشمالي المتزايد.

ومنذ سنوات، وصلت التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياتها مع اشتداد وتيرة اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية والتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي يصورها كيم جونج أون على أنها تدريبات متبادلة على “الغزو” .

كوريا الشمالية 

ووأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية كانت متحالفة مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا مصرة على أن "سياسة الهيمنة" للغرب الذي تقوده الولايات المتحدة أجبرت موسكو على اتخاذ إجراء عسكري لحماية مصالحها الأمنية، مع نفيها الاتهامات الأمريكية بأنها تقدم أسلحة لروسيا لمساعدتها في قتالها في أوكرانيا.

شاهد.. ما الذي تقوله صور الزعيم كيم جونج أون من مصانع الأسلحة؟

كيم جونج أون يوجه بزيادة القدرات الإنتاجية العسكرية في كوريا الشمالية

 كيم جونج أون أثناء تفقده مصانع الأسلحة

 

 كيم جونج أون أثناء تفقده مصانع الأسلحة
شخصية"تومي شيلبي" في مسلسل “بيكي بلايندرز”
كيم جونج أون مصانع الأسلحة صواريخ باليستية كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية

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