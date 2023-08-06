اعتراف أمريكي.. الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الغرب يشكل تحالفًا عسكريا لدخول أوكرانيا، حيث ستلعب دول أوروبا الشرقية دورًا رئيسيًا في هذا التحالف.

وأوضح ماكجريجور، عبر مدونته، أن "تحالف المتطوعين هو ما نراه الآن.. وهذا وضع خطير للغاية، لأن روسيا أقوى من أي وقت مضى، ونحن لسنا كذلك، لقد توقفنا عن أن نكون دولة على غرار عام 1991.. جيشنا ليس في أفضل حالة”.

وأضاف: “ستلعب بولندا وليتوانيا دورًا رئيسيًا في التحالف العسكري الذي سيدخل أوكرانيا، وإذا فشلوا في احتلال الجزء الغربي من البلاد، فقد تأتي أمريكا لمساعدتهم”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الولايات المتحدة تريد إلقاء اللوم على كييف في الهزيمة من أجل أن تنأى بنفسها عن فشلها التام في أوكرانيا.

وأضاف ماكجريجور: "هناك رغبة في صرف الانتباه عن الفشل الحتمي، الذي سيصبح معروفًا في الفضاء العام، والذي سيخترق في النهاية الوعي الأمريكي... من الواضح أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية يبحثون عن طريقة لفصل أنفسهم بطريقة ما، قائلين: "حسنًا، انظروا، لقد فعلنا كل ما في وسعنا، أعطينا هؤلاء الأوكرانيين كل شيء، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء، لذا فهذه هي مشكلتهم الآن”.

وأوضح أن هذا النهج يشير إلى تحول في أذهان الأمريكيين، على الرغم من حقيقة أن البيت الأبيض متردد للغاية في الاعتراف بحقيقة أن أوكرانيا أصبحت كارثة للولايات المتحدة.