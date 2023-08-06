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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب ومبررات بريطانيا لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

أكاذيب ومبررات بريطانيا
أكاذيب ومبررات بريطانيا لفشل هجوم أوكرانيا المضاد

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن تقرير المخابرات البريطانية حول الشجيرات والعشب الذي يمنع الجيش الأوكراني من التقدم لا يصمد أمام الانتقاد.

وتساءل جونسون: "من كان يعلم أنه من أجل ضمان نجاح أوكرانيا، كان على الولايات المتحدة تشكيل فريق مع جزازات العشب؟.. هذا سخيف جدا. كيف يمكن حتى للأفراد العسكريين المحترفين في بريطانيا أن يدلوا بمثل هذا الغباء. تصريحات جاهلة؟”

وفي وقت سابق، زعمت وزارة الدفاع البريطانية، أن الغطاء النباتي المتزايد في ساحة المعركة يعيق المحاولات الأوكرانية لخرق الدفاعات الروسية.

وفي تحديثها الاستخباراتي المنتظم، وصفت الدفاع البريطانية نمو الشجيرات في الجزء الجنوبي من الجبهة بأنه عامل محتمل يساهم في التقدم البطيء بشكل عام للقتال في المنطقة.

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وأوضح مسؤولون بريطانيون أن الأراضي الصالحة للزراع، والتي تتوفر بكثرة في المنطقة، تركت بور لمدة 18 شهرا، مع تسارع عودة الأعشاب الضارة والشجيرات في ظل ظروف الصيف الدافئة والرطبة.

ووفقا للدفاع البريطانية، فإن هذا يوفر غطاء تمويها إضافيا للقوات الروسية ويعقد جهود كييف في إزالة الألغام.

وأضافت: “على الرغم من أن الشجيرات يمكن أن توفر أيضا غطاء لهجمات المشاة الشبح الصغيرة، إلا أن التأثير الصافي كان جعل من الصعب على أي من الجانبين إحراز تقدم”.

وشنت أوكرانيا هجوما مضادا كبيرا ضد روسيا على طول عدة أقسام من الجبهة في أوائل الصيف، لكنها فشلت في كسب أي أرض وفقدت عشرات الآلاف من القوات في هجمات فاشلة، وفقا لموسكو.

المخابرات البريطانية الجيش الأوكراني بريطانيا أوكرانيا

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