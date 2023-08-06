عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنسيق الكليات العسكرية 2023 .. اعرف شروط وتفاصيل التقديم لـ«الحربية»

القوات المسلحة
القوات المسلحة

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب حملـة الثانوية العامة والثانويـة الأزهرية والشهـادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الحربية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية الحربية مصنع الراجل وعرين الأبطال. 

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية الحربية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها "العلمي والأدبي" ، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع  القسم العلمي 65% فأكثر - القسم الأدبي 70 % فأكثر.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة "بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالــوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجستيات".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشـروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين بالكلية الحربية 

التخصصات المطلوبة: "تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافة / اقتصاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة اجتماعية ، لغات "إنجليزي / عبرى/ روسي / فرنسي / صيني" من كليات "آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة"، الآداب "إعلام - علم نفس - اجتماع" وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل: التقدير جيد فأعلى، وأن لا يزيد السن عند الالتحاق عن 24 سنة في 1/11/2023، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي فى عام 2023  أو 2022 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام دراسي "ميلادي".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية  على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

الشروط العامة للقبول "الثانوية العامة وما يعادلها - المحاربين"

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية "عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى"
  • أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعي" بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام "2023 /2022"
  • أن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2022
  • ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف
  • أن يكون الطالب حَسن السير والسلوك
  • أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال  فترة دراسته بالكلية
  • ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي "كلية - معهد - مدرسة" عسكرية / مدنية
  • ألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية
  • ألا يقل الطول عن 170 سم لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يسمح بها حتى 158سم كحد أدنى
  • أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعــة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقته الطبية
  • أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم اجتيازه الاختبار
  • أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع "7.5 متر"/ بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية المختلفة
  • أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقاً لتقييم لجنة الاختبار
  • أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة
  • أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي “اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي".
  • أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل "التحاليل التخصصية المتقدمة"، ويُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع. 
  • أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية
  • أن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط  وليس "المعاهد العليا أو الأكاديميات"، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي
  • يُسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسي لاختبارات الكلية البحرية بالإضافة إلى بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجود على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت، ويجب على الطالب وولى أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن، نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول.
تنسيق الكليات العسكرية 2023 تنسيق الكليات العسكرية الكليات العسكرية الكلية الحربية القوات المسلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

قبضت كام .. رد صادم من محمد هنيدي على متابع أشاد بمرعي البريمو

ترشيحاتنا

بسبب أوكرانيا .. أزمة خطيرة تهدد الاتحاد الأوروبي

فيها سم قاتل.. احذروا استنشاق أو لمس أو تناول بذور هذا الزيت

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ