تنسيق الكليات العسكرية 2023 .. اعرف شروط وتفاصيل التقديم لـ«الحربية»

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. يبحث الكثيرون من طلاب حملـة الثانوية العامة والثانويـة الأزهرية والشهـادات المعادلة وخريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين" عن الشروط المطلوبة من أجل الانضمام إلى الكلية الحربية.

تنسيق الكليات العسكرية 2023

ويقدم موقع صدى البلد الشروط المطلوبة من أجل الانضمام للكلية الحربية مصنع الراجل وعرين الأبطال.

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. تقبل الكلية الحربية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها "العلمي والأدبي" ، وألا يزيد السن في 1 / 11 / 2023 عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع القسم العلمي 65% فأكثر - القسم الأدبي 70 % فأكثر.

وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية "ميلادية"، ويمنح الخريج درجة "بكالوريـوس العلوم العسكرية - بكالــوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجستيات".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

الشـروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين بالكلية الحربية

التخصصات المطلوبة: "تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافة / اقتصاد وعلــوم سياسية / كلية خدمة اجتماعية ، لغات "إنجليزي / عبرى/ روسي / فرنسي / صيني" من كليات "آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة"، الآداب "إعلام - علم نفس - اجتماع" وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الشروط الخاصة بالمؤهل: التقدير جيد فأعلى، وأن لا يزيد السن عند الالتحاق عن 24 سنة في 1/11/2023، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي فى عام 2023 أو 2022 فقط ، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية 2 عام دراسي "ميلادي".

تنسيق الكليات العسكرية 2023

إجراءات التقديم للالتحاق بالكليات العسكرية:

طلبة الثانوية العامة والطلبة المحاربين:

يكون بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لـ موقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت حتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 و سيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف، إلكترونيا.

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة حتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023، و يتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.

الشروط العامة للقبول "الثانوية العامة وما يعادلها - المحاربين"