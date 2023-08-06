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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة تأهيل العاملين في مجال الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت محافظة البحر الأحمر انطلاق مبادرة تأهيلية في مجال الغوص والأنشطة البحرية، تجمع بين وزارة السياحة والآثار، والإتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة النقل والمواصلات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحافظة البحر الأحمر. وتم تنفيذ 19 دورة تدريبية مجانية خلال الشهر الماضي، شارك فيها 504 متدرب، بهدف تأهيل العاملين في أطقم يخوت السفاري واليخوت اليومية، والزوارق السريعة المملوكة لمراكز الغوص أو الأنشطة البحرية في المحافظة.

تهدف هذه الدورات التدريبية إلى رفع مستوى الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وتحسين معايير الأمان والسلامة على متن العائمات. وتأتي هذه المبادرة النوعية كبادرة أولى، حيث يسعى القائمون عليها لتكرارها في محافظات أخرى، بهدف النهوض بقطاع الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية المصرية.

وعبر “مصطفى حفنى ”  رئيس مجلس إدارة الغرفة السياحية عن ارتياحه لنجاح هذه المبادرة التي تعكس حرص الدولة على تطوير قطاع السياحة البحرية والاستثمار في تأهيل العاملين فيه.

كما أكد حفنى  أن مثل هذه الدورات التدريبية ستلعب دورًا هامًا في تعزيز سمعة مصر كوجهة سياحية رائدة لمحبي الغوص والأنشطة البحرية.

وأعرب رئيس غرفة الغوص عن تطلعه لرؤية تأثير هذه المبادرة القيمة على مجال السياحة البحرية والغوص في مصر، وتحقيق تقدم ملحوظ يدعم رؤية مصر 2030 في تعزيز مكانتها السياحية عالميًا مشيرا إلى أن مثل تلك الدورات مستمرة طبقا لتوجة الدولة ووزارة السياحة.

غرفة الغوص البحر الأحمر الاتحاد المصري للغرف وزارة السياحة والآثار محافظة البحر الاحمر مراكز الغوص

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