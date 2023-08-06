عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسى: وقف الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا ينهي الحرب الروسية على الفور

ترامب
ترامب

قال الدكتور توفيق حميد المحلل السياسي، إن الحروب في التاريخ البشري تستمر، في حال كان الطرفان متساويين في القوة، أو مقتربين في القوة، وفي حال الصراع الروسي الأوكراني روسيا متفوقة في القوة، لكن أوكرانيا تواصل القتال بدعم من أمريكا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروج للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشكلة كبيرة لدرجة أن وكالة فيتش قررت تقليل درجة الائتمان لأمريكا، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لديه مشكلة في طباعة النقود والاقتراض بدرجة جنونية، والمواطن الأمريكي يشعر بالمعاناة من التضخم والظروف الطاحنة، ثم يجد أموالًا طائلة توجه لأوكرانيا، وكل هذا أدى لدعم شعبي كبير لدونالد ترامب في مسألة منع أي دعم لأوكرانيا.

 الإنفاق هو المتحكم

وأوضح أن وعد ترامب بإنهاء الحرب إذا فاز بالرئاسة سيتحقق بسرعة شديدة، لأنه لو توقف دعم أمريكا لأوكرانيا، لن يكون أمام رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مجالًا سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبدء محادثات السلام.


ولفت إلى أنه في هذا الصراع يعتبر الإنفاق هو المتحكم، و زيلينسكي حصل على دعم غير محدود من أمريكا وأوروبا، لو علم أن الدعم سيتوقف سيضطر للجوء للسلام، وتنتهي الحرب.

الإعلامية إيمان الحويزي البنك الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الامريكى القاهرة الإخبارية الصراع الروسي الأوكراني المواطن الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

ترشيحاتنا

جنون.. تحذير أمريكي عاجل من سلوك حلف الناتو الكارثي في أوكرانيا

مخططات يائسة للجماعة الإرهابية.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود اشتباكات بين الأمن والمواطنين

لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

أخطر كارثة مناخية.. ارتفاع شديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة

محلل سياسى: وقف الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا ينهي الحرب الروسية على الفور

رئيس الوزراء يصل عمان لترؤس اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

أثناء تفقده مصانع الأسلحة .. قبعة كيم جونج أون تلفت الانتباه | صور

طريقة عمل البرجر .. 5 وصفات مختلفة

فتاة تتعرض لحادث دهس جديد في المغرب.. ما القصة؟

فيديو

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

مفاجأة صادمة .. رضوى الشربيني تعترف بتعرضها للتحرش .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ