محافظ الغربية يجتمع بالمكتب الفني لمناقشة أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي

حياة كريمة..

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا مع المكتب الفني، لمناقشة خطة المحافظة لتنفيذ أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي سيتم تنفيذها داخل مراكز المحلة، كفر الزيات، بسيون وقطور .

وخلال اللقاء استعرض المحافظ الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها بقرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع جامعة طنطا، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية القوى العاملة، مديرية الصحة، مديرية الطب البيطري، الهيئة العامة لتعليم الكبار

كما تابع محافظ الغربية خطة فعاليات المحافظة لدعم العاملين بقطاع الأعمال وأسرهم والتي تم بدأها الأسبوع الماضي بالشركة المالية بكفر الزيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لهم وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.



وأشار رحمي الي أن أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تأتي ضمن جهود المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال رفع الوعي والثقافة لدى المواطنين بالقرى ليكونوا عناصر محفزة وداعمة لجهود التنمية التي تنفذها الدولة



وفي سياق آخر تمت مناقشة الموقف التنفيذي لإدخال المرافق العامة (الكهرباء، مياه الشرب، الغاز والاتصالات) لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإضافة إلى موقف استلام المجمعات الخدمية الحكومية