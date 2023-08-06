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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الثاني بنسبة 89.76 %

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة، والإعدادية المهنية، للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة للصف الثالث الإعدادي، حيث بلغت نسبة النجاح 89.76 % للإعدادية العامة بالدور الثاني.

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ويتقدم الدكتور طارق رحمي بأطيب التهاني والأمنيات لأبناء المحافظة، بدوام التوفيق والنجاح، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم بالغربية على الجهد المبذول، مطالبا ببذل المزيد من أجل النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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ومن ناحيته، صرح وكيل الوزارة ، أنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالدور الثاني 19534 طالب وطالبة حضر منهم 18760 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.76 % كما تقدم لأداء امتحان الشهادة الإعدادية المهنية 727 طالب وطالبة حضر منهم 675 طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح بينهم 74.81 %، في حين بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم 66.6 %.

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الاعداديه المهنية التربية والتعليم بالغربية الدكتور طارق رحمي الدور الثاني للشهادة الإعدادية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الثالث الإعدادي الإعدادية العامة

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