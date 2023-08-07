اخبار التوك شو..أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوى بأخبار الإخوان.. صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته..

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير:

أحمد موسى: قناة بي بي سي مأجورة ولا تهتم سوي بأخبار الإخوان

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن ضربة موجعة تعرضت لها قناة بي بي سي، قائلا:" أصبحت مهجورة من الإنجليز، لأنها مأجورة من الإخوان ولم تعد مشغولة بقضايا الإنجليز".

«التعليم» تكشف حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة فرض رسوم 1000 جنيه مقابل استلام شهادة الثانوية العامة، حيث نفى شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فرض أي رسوم إضافية لاستخراج شهادة الثانوية العامة.



انتهاء مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك في هذا التوقيت

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، تفاصيل مبادرة إلغاء الجمارك علي الذهب، وأثر دخول 600 كيلو ذهب علي حركة الأسواق.



لتجنب حمى الضنك والتيفود.. الصحة تحذر المواطنين وتنصح بهذه الأشياء

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين من التهاون بشأن درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب بعض الإصابات مثل ضربات الشمس.



الفكرة جاءت لي في العربية.. مهاب مميش يكشف كواليس حفر قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، إن الرئيس السيسي صاحب قرار حفر قناة السويس الجديدة.



صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

قال الكابتن أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، والصديق المقرب للكابتن سيد عبدالحفيظ، إن الكابتن سيد عبدالحفيظ يحب جماهير النادي الأهلي.



شعبة الذهب: أسعار المعدن الأصفر تشهد استقراراً داخل السوق المصري .. فيديو

كشف عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن المعدن الأصفر يشهد استقراراً في الأسعار داخل السوق المصري وهذا بسبب أن هناك توازن في حالة العرض والطلب.



بعد شائعة وفاته..عبدالغني هندي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تفاصيل الحالية الصحية لـ أحمد عمر هاشم، قائلا: أحمد عمر هاشم بخير، وكل ما انتشر عن وفاته شائعات غير صحيحة.. لا أعرف سبب نشر مثل هذه الأمور، دون مراعاه حالة الأشخاص.



بشري سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الإنخفاض بدءا من الغد وحتي يوم السبت المقبل.



التموين: ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار وأصبح 125 طنا

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، عن مدي تأثير مبادرة زيرو جمارك لإعفاء الذهب القادم من الخارج.