القاسمي: افتقدنا لمشروع يحمي الشباب من براثن الإرهاب في التسعينيات

قال المحامي صبرة القاسمي مؤسس الجبهة الوسطية لمكافحة التطرف، إن بداية احتكاكه بـ الجماعات الإرهابية كان في العام 1985، مثل الإخوان والسلفية والجهاد، وحتى العام 1991 كان الشباب موزعين بين هذه الجماعات وينتقلون في ما بينها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لم يكن هناك مشروع يحمي هؤلاء الشباب من براثن هذه الجماعات.

نظام الحكم

وذكر أن الداعية الإرهابي وجدي غنيم كان يحرض الشباب على نظام الحكم، بينما يجهل الشباب أي شيء عن دولته وعن نظام الحكم، فينجذب بسهولة لهذا البوق الإرهابي الذي يتحدث زورا ضد الدولة المصرية.

وأوضح أنه أحد من وقعوا فريسة لهذا البوق المزيف، وقضى تجربة امتدت نحو 20 عاما، تنقل فيها بين الجماعات من الدعوة السلفية إلى الإخوان الإرهابية ثم الجهاد الإسلامي، ودخل السجن.